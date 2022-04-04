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Haberler FotoHaber Turgut Uyar Şiirleri: Turgut Uyar’ın Aşk Şiirleri Ve En Güzel, Kısa Uzun Aşk Sözleri ile Eserlerinden Alıntılar
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:37

Turgut Uyar Şiirleri: Turgut Uyar’ın Aşk Şiirleri Ve En Güzel, Kısa Uzun Aşk Sözleri ile Eserlerinden Alıntılar

İnsanlar, sevdiklerine olan sevgilerini ifade edebilmek için genellikle şairlerin aşk sözlerinden yararlanırlar. Kısa ve uzun aşk sözlerinden yararlanılan bir şair de Turgut Uyar olarak karşımıza çıkar. Turgut Uyar'ın şiirleri ve sözlerinde, özellikle aşk şiirlerinde bulunan sözler insanların sevgilerini ifade etmesine oldukça yardımcı olur. Bu nedenle aşk sözleri arayan kimseler Turgut Uyar'ın aşk şiirleri ve sözlerine göz gezdirirler. İşte, Göğe Bakma Durağı, Büyük Saat, Bir İntihar Akşamı gibi eserlerin sahibi Turgut Uyar'ın aşk sözleri ve en güzel şiirleri...

Turgut Uyar Şiirleri: Turgut Uyar’ın Aşk Şiirleri Ve En Güzel, Kısa Uzun Aşk Sözleri ile Eserlerinden Alıntılar

Türkiye'nin en önemli yazarları ve şairleri arasında yer alan Turgut Uyar 4 Ağustos 1927 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Şiire olan ilgisi çocukluk yaşlarda başlayan bu şair; düşlerini, özlemlerini, sevgisini hep şiirleri ile dile getirmiştir. Turgut Uyar şiirleri ve sözleri her nesle hitap eden, çağlar aşan edebi hazineler barındırır. Özellikle "Göğe Bakma Durağı" ve "Türkiyem" şiirleri popüler olan şairimiz 22 Ağustos 1985 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. İşte en güzel, kısa ve uzun seçenekli Turgut Uyar aşk şiirleri ve sözleri...

Turgut Uyar Şiirleri: Turgut Uyar’ın Aşk Şiirleri Ve En Güzel, Kısa Uzun Aşk Sözleri ile Eserlerinden Alıntılar

Turgut Uyar Aşk Şiirleri

Senin duvarların var, ben o duvarları yıkamam, aşamam; ben o duvarları daha fazla çiçeklerle süsleyemem; kabullendim, bana hiç çözülmeyeceksin.

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Turgut Uyar Şiirleri: Turgut Uyar’ın Aşk Şiirleri Ve En Güzel, Kısa Uzun Aşk Sözleri ile Eserlerinden Alıntılar

Kaç kişiyi öldürdüm düşlerimde, kaç kilo çekerdi yalnızlık. Kaç kere ezildim altında yaz yağmurlarının.

Turgut Uyar Şiirleri: Turgut Uyar’ın Aşk Şiirleri Ve En Güzel, Kısa Uzun Aşk Sözleri ile Eserlerinden Alıntılar

Sen nereye ben oraya adım adım.. İnsan sevdikçe iyileşiyor, artık anladım.

Turgut Uyar Şiirleri: Turgut Uyar’ın Aşk Şiirleri Ve En Güzel, Kısa Uzun Aşk Sözleri ile Eserlerinden Alıntılar

Belki yağmura da gerek kalmazdı, insanlar bu kadar kirli olmasaydı.

Turgut Uyar Şiirleri: Turgut Uyar’ın Aşk Şiirleri Ve En Güzel, Kısa Uzun Aşk Sözleri ile Eserlerinden Alıntılar

Bozuk bir saattir yüreğim, hep sende durur..

Her şeyden biraz kalır diyor birileri, çoğulluk haklılıktır. Kavanozda biraz kahve, kutuda biraz ekmek, insanda biraz acı.

Turgut Uyar Şiirleri: Turgut Uyar’ın Aşk Şiirleri Ve En Güzel, Kısa Uzun Aşk Sözleri ile Eserlerinden Alıntılar

Yüz dilde seni seviyorum desen ne fayda. Bir dilde adam gibi sevmedikten sonra.

Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle.

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