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Haberler Fotohaber Türkçülük Günü kutlama mesajları - sözleri 2023: 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:30

Türkçülük Günü kutlama mesajları - sözleri 2023: 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Her yıl 3 Mayıs tarihinde kutlanan Türkçülük Günü, bu yıl da binlerce vatandaş tarafından kutlanıyor. Sosyal medyadaki birçok platformda da 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları ve sözleri adı altında görseller paylaşılıyor. Hâl böyle olunca, yeni, anlamlı ve resimli Türkçülük Günü sözleri mesajları yoğun olarak araştırılıyor. Öte yandan vatandaşlar bu anlamlı günün tarihiyle ilgili de bilgi sahibi olmak üzere "Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?" sorularını gündeme taşıdı. İşte, Resimli 3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri mesajları 2023 ve diğer bilgiler

Türkçülük Günü kutlama mesajları - sözleri 2023: 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

3 Mayıs Türkçülük Günü kutlanıyor. Bununla beraber, bugünün anlamı ve önemine yönelik olarak 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı sorusu da merak konusu oldu. Türkçülük Günü mesajları ve sözleri, büyük milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk milliyetçileri tarafından çeşitli paylaşımlarla kutlanıyor. Hal böyleyken anlamlı ve resimli 3 Mayıs Türkçülük Günü sözleri ve mesajları hakkında araştırmalarını arttırdı. İşte, yeni, anlamlı ve resimli 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajları sözleri 2023…

Türkçülük Günü kutlama mesajları - sözleri 2023: 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük Günü, 3 Mayıs 1944 tarihinin anıldığı gündür.

Hüseyin Nihal Atsız - Sabahattin Ali davasının 3 Mayıs 1944 tarihli duruşmasından sonra yaşanan "Ankara Nümayişi"ni anmak amacıyla, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde Tophane Askerî hapishanesinde Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar ve Reha Oğuz Türkkan başta olmak üzere 10 mahkûm tarafından kutlanmıştır. Daha sonraki senelerde de devam eden toplantılar Türkçülük Günü adını almıştır.

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Türkçülük Günü kutlama mesajları - sözleri 2023: 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ SÖZLERİ

"Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Türkün en önemli vasfı teşkilâtçılığıdır."

"Türkçülük öyle şerefli bir bayraktır ki bu bayrağı vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk'ün ilk ve milli vazifesidir." (Mustafa Kemal Atatürk)

"Fikir, iman, ülkü aşkı … İnsanları güçlü yapan bunlardır." (Alparslan Türkeş)

Türkçülük Günü kutlama mesajları - sözleri 2023: 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

"Ülküsüz insan çamurdan farkı olmayan bir varlıktır." (Alparslan Türkeş)

"Türk töresi, Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır." (Alparslan Türkeş)

"Başarı için muntazam plânlı çalışma yapmak lâzımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız."

Türkçülük Günü kutlama mesajları - sözleri 2023: 3 Mayıs Türkçülük Günü nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Büyük Milletimizin ebediyete kadar yaşayacağına inanan Türk Milliyetçilerinin doğum günü olan 3 Mayıs Türk Milliyetçilerinin Bayraklaşan hareketidir.

Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset olur.

Başarı için muntazam planlı çalışma yapmak lazımdır. Son nefesimizi verinceye kadar çalışacağız.

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