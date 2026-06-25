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Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası D grubunda son milli maç
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:14
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:17
Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası D grubunda son milli maç
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı, prestij mücadelesine çıkıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları netleşti. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler.