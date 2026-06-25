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Haberler Fotohaber Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası D grubunda son milli maç
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:17

Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası D grubunda son milli maç

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımı, prestij mücadelesine çıkıyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının yanıtları netleşti. İşte karşılaşmaya dair merak edilenler.

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Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası D grubunda son milli maç

Kuzey Amerika'da düzenlenen tarihi şampiyonada Avustralya ve Paraguay yenilgileri sonrası gruptan çıkma şansını kaybeden Ay-yıldızlı ekibimiz, kapanışı ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri karşısında yapıyor. Turnuvadaki son randevusunda taraftarlarına galibiyetle veda etmek isteyen Bizim Çocuklar'ın bu zorlu müsabakasına dair tüm canlı yayın bilgileri yayında.

Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası D grubunda son milli maç

2026 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli takımımızın turnuvadaki son boy gösterisi olacak olan Türkiye - ABD karşılaşması, 26 Haziran 2026 Cuma günü oynanacak. Karşılaşmada Türkiye saatiyle (TSİ) sabaha karşı 05.00'te düdük çalacak.

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Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası D grubunda son milli maç

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası organizasyonunun Türkiye'deki resmi yayıncısı olan TRT 1, bu dev karşılaşmayı da ekran başındaki milyonlara şifresiz ulaştıracak.

Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası D grubunda son milli maç

D GRUBU PUAN DURUMU VE TÜRKİYE'NİN ERKEN VEDASI

Ay-yıldızlı ekibimiz için büyük umutlarla başlayan 2026 Dünya Kupası serüveni, ne yazık ki matematiksel olarak son buldu. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 kaybeden, ardından San Francisco'da oynanan ikinci maçta Paraguay karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan millilerimiz, 0 puanla son sırada kalarak gruptan çıkma şansını tamamen kaybetti. Grupta 2'de 2 yaparak 6 puana ulaşan lider ABD ise son 32 turuna kalmayı daha önceden garantiledi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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