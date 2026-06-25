Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası D grubunda son milli maç

D GRUBU PUAN DURUMU VE TÜRKİYE'NİN ERKEN VEDASI

Ay-yıldızlı ekibimiz için büyük umutlarla başlayan 2026 Dünya Kupası serüveni, ne yazık ki matematiksel olarak son buldu. D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 kaybeden, ardından San Francisco'da oynanan ikinci maçta Paraguay karşısında sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan millilerimiz, 0 puanla son sırada kalarak gruptan çıkma şansını tamamen kaybetti. Grupta 2'de 2 yaparak 6 puana ulaşan lider ABD ise son 32 turuna kalmayı daha önceden garantiledi.