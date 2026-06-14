Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın VNL maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmalar ayrıca TRT İzle ve S Sport Plus platformları üzerinden de takip edilebiliyor.