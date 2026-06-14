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Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 15:09

Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi

VNL 2026'da mücadele eden Filenin Sultanları'nın maç takvimi voleybol severler tarafından yakından takip ediliyor. Dünya sıralamasındaki başarısını sürdürmek isteyen millilerin sıradaki rakibi ise Belçika olacak. Peki, Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Filenin Sultanları maç takvimi

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Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi

A Milli Kadın Voleybol takımımızın maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Milliler sıradaki maçını Belçika'ya karşı oynayacak. İşte Türkiye Belçika maçı ile ilgili ayrıntılar;

Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi

TÜRKİYE'NİN MAÇ PROGRAMI

2. hafta (Ankara-Türkiye)
17 Haziran

19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran

19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran

19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran

19.30 Türkiye-Çin

3. hafta (Kansai-Japonya)

8 Temmuz

06.00 Polonya-Türkiye

10 Temmuz

07.00 ABD-Türkiye

11 Temmuz

13.20 Japonya-Türkiye

12 Temmuz

09.30 Tayland-Türkiye

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Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın VNL maçları TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Karşılaşmalar ayrıca TRT İzle ve S Sport Plus platformları üzerinden de takip edilebiliyor.

Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi

VNL 2026 FİNALLERİ NE ZAMAN?

Grup etaplarında ilk 8 sırayı elde eden takımlar, Milletler Ligi Şampiyonluğu için final etabına yükselmeye hak kazanacak. Filenin Sultanları, son şampiyon olarak gittiği turnuvada yine kupayı müzesine götürmeyi ve dünya sıralamasındaki liderliğini korumayı hedefliyor. Final serisi maçları Haziran ayının son haftasında oynanacak.

Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi

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