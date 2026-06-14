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Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi
Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 15:09
Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları 2. Hafta maç takvimi
VNL 2026'da mücadele eden Filenin Sultanları'nın maç takvimi voleybol severler tarafından yakından takip ediliyor. Dünya sıralamasındaki başarısını sürdürmek isteyen millilerin sıradaki rakibi ise Belçika olacak. Peki, Türkiye Belçika voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Filenin Sultanları maç takvimi