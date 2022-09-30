Türkiye Dilsiz Haritası (Fiziki) - Renksiz ve Renkli Dilsiz Türkiye Haritası ile Dağlar, Ovalar, Akarsular, Göller

Türkiye Fiziki Haritası İle Göller

Dilsiz fiziki haritalardan bir diğeri de göller için hazırlanan haritalardır. Coğrafya derslerinde en çok karıştırılan konuların başında göller gelir. Birçok göl bulunması her birinin ismini ezberlemeyi bir hayli zorlaştırır. Böyle durumlarda dilsiz haritalar genelde göllerin oluşumlarına göre hazırlanır. Oluşumlarına göre dilsiz Türkiye göller haritasında şunlar yer alır:

Tektonik göller

Buzul göller

Volkanik göller

Doğal set gölleri

Karstik göller

Karstik göller genelde Akdeniz bölgesinde yaygın olan göllerdir. Bununla birlikte buzul göller en az görülen göl tipleridir. Bu göllerde belirtilen kategoriler kendi içlerinde de alt kategorilere ayrılırlar.

Türkiye Fiziki Haritası İle Akarsular

Türkiye fiziki haritasında hazırlanan bir diğer oluşum ise akarsulardır. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının karşılanmasında son derece önemli bir yeri olan akarsular içerisinde oldukça önemli isimler yer alır. Bu akarsuları belirtirken de bölgelere dikkat etmek gerekir. Aynı zamanda akarsuların doğdukları ve döküldükleri yerler de bu süreçte büyük bir önem arz eder.