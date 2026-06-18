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Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Filenin Sultanları Maç Takvimi Açıklandı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 15:34
Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Filenin Sultanları Maç Takvimi Açıklandı!
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta maç takvimi ile Türkiye – Fransa karşılaşması ön plana çıktı. Voleybolseverler, galibiyet için filede yarışacak iki takımın mücadelesi için heyecanlı bekleyiş içinde. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte tüm detaylar…