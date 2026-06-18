Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Filenin Sultanları Maç Takvimi Açıklandı!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 15:34

Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Filenin Sultanları Maç Takvimi Açıklandı!

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta maç takvimi ile Türkiye – Fransa karşılaşması ön plana çıktı. Voleybolseverler, galibiyet için filede yarışacak iki takımın mücadelesi için heyecanlı bekleyiş içinde. Peki, Türkiye - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan izlenebilecek? İşte tüm detaylar…

  • ABONE OL
Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Filenin Sultanları Maç Takvimi Açıklandı!

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) adından söz ettiren Filenin Sultanları ile maç takvimi, ay-yıldızlı taraftar tarafından merakla takip ediliyor. Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle hızlı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, seyircisi önünde seriyi sürdürmek ve liderlik yolunda kayıpsız ilerlemek istiyor. Böylece Türkiye - Fransa voleybol maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri gündeme geldi.

Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Filenin Sultanları Maç Takvimi Açıklandı!

TÜRKİYE - FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta mücadeleleri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye - Fransa maçı; 18 Haziran Perşembe bugün Ankara'da oynanacak. Büyük karşılaşma TSİ ile 19.30'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Filenin Sultanları Maç Takvimi Açıklandı!

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci hafta maçı bugün Fransa ile oynanacak. Türkiye - Fransa karşılaşması 19.30'da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Filenin Sultanları Maç Takvimi Açıklandı!

FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika

18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa

20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya

21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA