Türkiye – Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Filenin Sultanları Maç Takvimi Açıklandı!

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) adından söz ettiren Filenin Sultanları ile maç takvimi, ay-yıldızlı taraftar tarafından merakla takip ediliyor. Belçika karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle hızlı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, seyircisi önünde seriyi sürdürmek ve liderlik yolunda kayıpsız ilerlemek istiyor. Böylece Türkiye - Fransa voleybol maçı tarihi, saati ve yayın bilgileri gündeme geldi.