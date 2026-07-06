Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki olumlu gidişatını ilerletmek ve bir üst tur öncesinde rakiplerine karşı galibiyet kazanmak amacıyla parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip ile İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan mücadele, basketbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Türkiye - İsviçre basketbol maçını takip etmek isteyenler için mücadelenin yayın bilgileri de netleşti.