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Haberler Fotohaber Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor!
Giriş Tarihi: 06.07.2026 13:47

Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor!

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ile A Milli Erkek Basketbol Takımımız, gruptaki 6. ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak daha önce liderliği ve bir üst tura yükselmeyi garantileyen 12 Dev Adam, muhteşem serisini taraftarı önünde 6'da 6 yaparak noktalamayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için "Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları ön plana çıktı. İşte parkedeki dev randevunun tüm detayları...

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Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki olumlu gidişatını ilerletmek ve bir üst tur öncesinde rakiplerine karşı galibiyet kazanmak amacıyla parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip ile İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan mücadele, basketbol tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Türkiye - İsviçre basketbol maçını takip etmek isteyenler için mücadelenin yayın bilgileri de netleşti.

Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor!

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - İsviçre karşılaşması, 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Milli takımımızın sergileyeceği performans, elemelerdeki puan durumu açısından kritik bir öneme sahip.

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Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor!

TÜRKİYE - İSVİÇRE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Taraftarlar için Türkiye - İsviçre basketbol mücadelesinin canlı yayın bilgileri de merak konusu oldu. Millilerimizin zorlu sınavını şifresiz ve naklen izlemek isteyen taraftarlar, mücadeleyi TRT ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor!

ELEMELERDE MİLLİ TAKIMIN DURUMU

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yolculuğunda oldukça disiplinli bir grafik çiziyor. Gruptaki rakiplerine karşı gösterdiği istikrarlı oyunla dikkat çeken 12 Dev Adam kendi grubunda lider konumda kayıpsız ilerliyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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