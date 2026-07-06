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Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor!
Giriş Tarihi: 06.07.2026 13:47
Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri Başlıyor!
FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri ile A Milli Erkek Basketbol Takımımız, gruptaki 6. ve son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Grupta oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanarak daha önce liderliği ve bir üst tura yükselmeyi garantileyen 12 Dev Adam, muhteşem serisini taraftarı önünde 6'da 6 yaparak noktalamayı hedefliyor. Bu kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyenler için "Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları ön plana çıktı. İşte parkedeki dev randevunun tüm detayları...