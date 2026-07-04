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12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 14:29
12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri heyecanını sürdürüyor. Grubundaki kritik mücadelesinde İsviçre'yi İstanbul'da ağırlayacak olan 12 Dev Adam, taraftarının desteğiyle parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Peki; Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?