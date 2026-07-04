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Haberler Fotohaber 12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 14:29

12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri heyecanını sürdürüyor. Grubundaki kritik mücadelesinde İsviçre'yi İstanbul'da ağırlayacak olan 12 Dev Adam, taraftarının desteğiyle parkeye çıkmaya hazırlanıyor. Peki; Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak olan bu dev karşılaşma için nefesler tutuldu. İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan mücadele, basketbol tutkunlarına unutulmaz bir akşam yaşatmaya aday.

12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - İsviçre karşılaşması, 6 Temmuz 2026 tarihinde saat 19:00'da başlayacak. Hafta başında oynanacak olan bu önemli maç, akşam saatlerinde sporseverleri ekran başına kilitleyecek. Milli takımımızın sergileyeceği performans, elemelerdeki puan durumu açısından kritik bir öneme sahip.

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12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI YAYIN BİLGİLERİ: HANGİ KANALDA?

Türkiye - İsviçre basketbol mücadelesinin canlı yayın bilgileri de merak konusu. Millilerimizin zorlu sınavını şifresiz ve naklen izlemek isteyen taraftarlar, mücadeleyi TRT ekranlarından takip edebilecek.

12 DEV ADAM PARKEDE! Türkiye - İsviçre basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ELEMELERDE MİLLİ TAKIMIN DURUMU

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yolculuğunda oldukça disiplinli bir grafik çiziyor. Gruptaki rakiplerine karşı gösterdiği istikrarlı oyunla dikkat çeken 12 Dev Adam kendi grubunda lider konumda kayıpsız ilerliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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