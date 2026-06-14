Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde gerçekleşen dev turnuvada heyecan fırtınası esmeye devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin gruptaki kaderini belirleyecek olan Paraguay karşılaşması, coğrafi saat farkı nedeniyle ülkemizde sabaha karşı canlı takip edilecek. Sıradaki milli maç için nefesler tutulmuş durumda.