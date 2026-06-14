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Haberler Fotohaber Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 08:25

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile oynayacağı tarihi karşılaşmanın detayları belli oldu. Futbolseverlerin kilitlendiği turnuvada, Avustralya mücadelesinin hemen ardından gözler bu kritik randevuya çevrilecek. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte sıradaki milli maç programı ve takvimi.

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Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde gerçekleşen dev turnuvada heyecan fırtınası esmeye devam ediyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin gruptaki kaderini belirleyecek olan Paraguay karşılaşması, coğrafi saat farkı nedeniyle ülkemizde sabaha karşı canlı takip edilecek. Sıradaki milli maç için nefesler tutulmuş durumda.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımımızın, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verdiği bu büyük turnuvadaki sıradaki milli maçı Paraguay ile olacak. Dev karşılaşma, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Bu kritik müsabaka, yerel saat farkı sebebiyle Türkiye Saati ile (TSİ) sabaha karşı 06.00'da başlayacak.

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Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYIMLANIYOR?

Dünya Kupası heyecanını yakından takip etmek isteyen sporseverler için yayın ekranı da açıklandı. Türkiye - Paraguay mücadelesi, TRT 1 ekranlarından şifresiz, naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

MÜCADELEYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK DEV STADYUM

Zorlu D Grubu müsabakası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan San Francisco Bay Area / Levi's Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Modern mimarisi ve yüksek seyirci kapasitesiyle bilinen bu ikonik spor kompleksi, turnuvanın en heyecanlı doksan dakikalarından birine sahne olacak.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

DÜNYA KUPASI MİLLİ MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Takımımızın grup aşamasında oynayacağı tüm maçların özeti şu şekilde:

Tarih Maç Stadyum / Şehir Saat (TSİ)
14 Haziran 2026 Avustralya - Türkiye BC Place, Vancouver 07:00
20 Haziran 2026 Türkiye - Paraguay Levi's Stadium, Santa Clara 06:00
26 Haziran 2026 Türkiye - ABD SoFi Stadium, Inglewood 05:00
Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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