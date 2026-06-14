Haberler
Fotohaber
Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:21
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 08:25
Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile oynayacağı tarihi karşılaşmanın detayları belli oldu. Futbolseverlerin kilitlendiği turnuvada, Avustralya mücadelesinin hemen ardından gözler bu kritik randevuya çevrilecek. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte sıradaki milli maç programı ve takvimi.