HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev turnuvada heyecan son sürat devam ediyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, gruptaki ilk sınavlarında aldıkları şanssız yenilgiyi telafi etmek için sahaya çıkıyor. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği bu zorlu 90 dakikanın canlı yayın ekranı ve muhtemel 11'leri belli oldu.