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Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:14

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci mücadelesinde Türkiye - Paraguay maçı heyecanı yaşanıyor. Avustralya mağlubiyetinin ardından gruptan çıkma iddiasını sürdürmek isteyen ay-yıldızlı ekibimizin bu kritik randevusuna dair detaylar netleşti. Peki, şifresiz yayınlanacak milli maç ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek?

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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev turnuvada heyecan son sürat devam ediyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, gruptaki ilk sınavlarında aldıkları şanssız yenilgiyi telafi etmek için sahaya çıkıyor. Tüm Türkiye'nin kilitlendiği bu zorlu 90 dakikanın canlı yayın ekranı ve muhtemel 11'leri belli oldu.

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası

Gruptaki ilk maçlar sonunda puan durumu oldukça kritik bir hal aldı. İlk karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 yenilen millilerimiz ile ev sahibi ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay grupta son iki sırada yer alıyor. ABD ve Avustralya'nın 3'er puanı bulunurken, turnuvaya tutunmak isteyen Türkiye ve Paraguay'ın mücadelesinde heyecan dorukta.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Clara kentinde bulunan dünyaca ünlü San Francisco Stadium (Levi's Stadium) ev sahipliği yapacağı milli maçın canlı yayın bilgileri şöyle:

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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

A Millî Futbol Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavı 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da başlayacak.

Hafta sonunu büyük bir coşkuyla açacak olan futbolseverlerin, ABD ile aradaki zaman farkı nedeniyle sabahın erken saatlerinde ekran başında olması gerekecek.

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası

HEYECAN DOLU MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dünya Kupası'ndaki bu hayati karşılaşma, Türkiye'deki resmi yayıncı olan TRT 1 ekranlarından canlı, naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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