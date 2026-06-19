Haberler
Fotohaber
HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası
Giriş Tarihi: 19.06.2026 08:14
HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci mücadelesinde Türkiye - Paraguay maçı heyecanı yaşanıyor. Avustralya mağlubiyetinin ardından gruptan çıkma iddiasını sürdürmek isteyen ay-yıldızlı ekibimizin bu kritik randevusuna dair detaylar netleşti. Peki, şifresiz yayınlanacak milli maç ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan izlenebilecek?