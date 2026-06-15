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Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:33
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 07:34
Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubundaki ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. 24 yıllık turnuva hasretine son veren millilerin grup maçlarına mağlubiyetle başlasa da hedefe kilitlenmiş durumda. Sıradaki milli maç şimdiden ajandalarda işaretlendi. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bizim Çocuklar'ın maç takvimi.