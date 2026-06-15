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Haberler Fotohaber Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 15.06.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 07:34

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubundaki ikinci maçında Paraguay ile kozlarını paylaşıyor. 24 yıllık turnuva hasretine son veren millilerin grup maçlarına mağlubiyetle başlasa da hedefe kilitlenmiş durumda. Sıradaki milli maç şimdiden ajandalarda işaretlendi. Peki, Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Bizim Çocuklar'ın maç takvimi.

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Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımımızın D Grubu'ndaki kaderini belirleyecek kritik Paraguay karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada millilerimiz, gruptaki bu ikinci sınavından mutlak galibiyet hedefleyerek üst tura yükselme avantajını eline almak istiyor.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımızın dünya sahnesindeki en kritik virajlarından biri olan Türkiye - Paraguay karşılaşması, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile olan yerel saat farkı nedeniyle müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) sabaha karşı 06.00'da başlayacak.

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Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tarihi 2026 Dünya Kupası serüveninde millilerin Paraguay ile yapacağı karşılaşmanın yayıncısı belli oldu. California eyaletindeki Santa Clara kentinde yer alan ünlü Levi's Stadyumu'nda (San Francisco Bay Area) oynanacak bu dev eşleşme, TRT 1 ekranlarından canlı, şifresiz ve HD kalitesinde futbolseverlerle buluşacak.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

BİZİM ÇOCUKLARIN 2026 DÜNYA KUPASI GRUP MAÇ TAKVİMİ

Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, D Grubu'nda birbirinden zorlu rakiplerle mücadele ediyor. Turnuvadaki ilk maçını geride bırakan millilerimiz, 20 Haziran'daki Paraguay karşılaşmasının hemen ardından grubun son ve en kritik maçına çıkacak. A Milli Takım, 26 Haziran 2026 Cuma günü TSİ 05.00'te güçlü ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Los Angeles Stadyumu'nda karşı karşıya gelerek grup aşamasını tamamlayacak.

Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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