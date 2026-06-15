Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası milli maç takvimi

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımımızın dünya sahnesindeki en kritik virajlarından biri olan Türkiye - Paraguay karşılaşması, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile olan yerel saat farkı nedeniyle müsabaka, Türkiye saati ile (TSİ) sabaha karşı 06.00'da başlayacak.