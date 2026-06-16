HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 milli maç takvimi

Dünya Kupası arenasındaki dev randevu için nefesler tutuldu. Turnuvanın açılış periyodunun ardından rotasını tamamen Güney Amerika temsilcisine çeviren milliler, gruptan çıkma yolunda en kritik virajlardan birine giriyor. ABD'nin Santa Clara şehrindeki tarihi stadyumda oynanacak bu görkemli mücadele, ülkemizdeki sporseverler için erken saatlerde ekran başında büyük bir milli coşkuya sahne olacak. Türkiye - Paraguay maçı tarihi, saati ve canlı yayını ile en çok merak edilenler arasında yer alıyor.