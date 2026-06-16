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Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:57

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 milli maç takvimi

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci müsabakasına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın heyecan dolu karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Paraguay maçı, bu hafta sonu Levi's Stadyumu'nda oynanacak ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, mili maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 milli maç takvimi

Dünya Kupası arenasındaki dev randevu için nefesler tutuldu. Turnuvanın açılış periyodunun ardından rotasını tamamen Güney Amerika temsilcisine çeviren milliler, gruptan çıkma yolunda en kritik virajlardan birine giriyor. ABD'nin Santa Clara şehrindeki tarihi stadyumda oynanacak bu görkemli mücadele, ülkemizdeki sporseverler için erken saatlerde ekran başında büyük bir milli coşkuya sahne olacak. Türkiye - Paraguay maçı tarihi, saati ve canlı yayını ile en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 milli maç takvimi

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maç takviminde yer alan Türkiye - Paraguay karşılaşması, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü sahne alacak. Amerika Birleşik Devletleri ile aradaki saat farkı nedeniyle mücadele, Türkiye Saati ile (TSİ) sabaha karşı 06.00'da başlayacak.

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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 milli maç takvimi

TÜRKİYE - PARAGUAY MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dünya Kupası heyecanını evlere taşıyan yayıncı kuruluş, bu kritik mücadeleyi de futbolseverlerle buluşturuyor. Türkiye - Paraguay milli maçı, TRT 1 ve dijital platform tabii üzerinden canlı ve şifresiz seyredilebilecek.

HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 milli maç takvimi

A MİLLİ TAKIMIMIZIN 2026 DÜNYA KUPASI GRUP FİKSTÜRÜ

D Grubu'nda çetin bir mücadele veren A Milli Futbol Takımımızın turnuva boyunca izleyeceği maç takvimi netleşti. Gruptaki son karşılaşma için de planlamalar tamamlanmış durumda. İşte millilerin 2026 Dünya Kupası grup aşaması takvimi:

  • 20 Haziran Cuma / Cumartesi (TSİ 06.00): Türkiye - Paraguay (Levi's Stadyumu)
  • 26 Haziran Cuma (TSİ 05.00): Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri (SoFi Stadyumu)
HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 milli maç takvimi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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