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HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 milli maç takvimi
Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:57
HAYDİ BİZİM ÇOCUKLAR! Türkiye - Paraguay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 milli maç takvimi
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci müsabakasına çıkacak olan A Milli Futbol Takımımızın heyecan dolu karşılaşması için geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Paraguay maçı, bu hafta sonu Levi's Stadyumu'nda oynanacak ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Peki, mili maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?