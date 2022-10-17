Türkiye Topografya Haritası - Türkiye Topografik Harita Yer Şekilleri, Özellikleri ve İşaretleri

Topografik harita, yeryüzünün yükseltileri dikkate alınacak şekilde, kuşbakışı görünüşünün bir düzlem üzerindeki ölçekli küçük bir modelidir. Topografya haritası yeryüzünün, yükselti eğrileri yardımıyla belli bir ölçekte düzlemde gösterilen harita türüdür. Topografik haritalar, ülkelerin hem doğal, hem de beşeri özelliklerini gösterir ve birçok alanda topografya haritalarından yararlanılır. Türkiye topografya haritası ile ülkemizin yer şekilleri, özellikleri ve işaretleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.