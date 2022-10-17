Türkiye Topografya Haritası - Türkiye Topografik Harita Yer Şekilleri, Özellikleri ve İşaretleri

Türkiye Topografya Haritası

Yeryüzünün veya bir parçasının şekilsel yapısının belli bir ölçek içinde eş yükseklik eğrileri yardımıyla yatay düzlem üzerinde gösterilmesiyle elde edilen haritalara topografik haritalar denir. Büyük ölçekli haritaların önemli bir bölümünü topografya haritaları oluşturmaktadır. Yer şekilleri, nüfus, ekonomik faaliyetler gibi özellikler haritalarda ayrıntılı şekilde gösterilir. Topografik haritalar, fiziki haritaya çok benzer. Ancak bir noktada ayrılırlar, topografik haritalar yükseltileri baz alır, fiziki haritalarda yükseklik gösterilmez. Bu topografik haritalar üzerinde, yeryüzünde bulunan tüm şekiller kendine özgü simgelerle belirtilmiştir. Türkiye, yükseltisi çok olan bir ülkedir. Türkiye Topografya haritası da bu anlamda eşyükselti eğrileri ile yeryüzü şekillerinin düzlemde gösterilmesi ile coğrafya ve mimarlık gibi birçok alana faydalı olmuştur.