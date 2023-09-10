Giriş Tarihi: 10.09.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 21:38

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir?

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 10 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan son bölümünde 1 Milyon liralık soru açılacak. Geçtiğimiz hafta Rabia Birsen Güvercin adlı yarışmacı tüm soruları başarıyla yanıtlayarak Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soruyu görmeye hak kazanmıştı. Bugünkü bölümde 1 Milyon Liralık sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler yoğun olarak Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte 10 Eylül Milyoner 1 Milyon TL'lik soru ve cevabı.