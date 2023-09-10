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Haberler Fotohaber Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir?
Giriş Tarihi: 10.09.2023 21:38 Güncelleme Tarihi: 10.09.2023 21:38

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir?

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 10 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan son bölümünde 1 Milyon liralık soru açılacak. Geçtiğimiz hafta Rabia Birsen Güvercin adlı yarışmacı tüm soruları başarıyla yanıtlayarak Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soruyu görmeye hak kazanmıştı. Bugünkü bölümde 1 Milyon Liralık sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler yoğun olarak Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte 10 Eylül Milyoner 1 Milyon TL'lik soru ve cevabı.

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 1 Milyonluk soruyu görme vakti! Geçtiğimiz hafta ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan son bölümde Rabia Birsen Güvercin adlı yarışmacı 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. 10 Eylül günü ATV ekranlarında yayınlanan Milyoner 1 Milyon TL'lik sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler yoğun olarak Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. 1 Milyonluk sorunun belli olmasının ardından izleyenler 81 ilin adında en az ve en çok geçen harfler hangileri? merak ederek araştırmaya başladı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONUK SORU VE CEVABI (10 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner 1 Milyon Liralık soru ve yanıtı;

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? 10 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan son bölümünde Rabia Birsen Güvercin adlı yarışmacı 1 Milyon Liralık soruyu görerek doğru yanıtlamaya ve büyük ikramiyenin sahibi olmaya çalışıyor.

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Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir?

Milyoner 1 Milyon TL'lik soruyu öğrenmek ve Rabia Birsen Güvercin'in soruya vereceği yanıt merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu çok beklenen soruyu seslendirdi. İşte Milyoner 1 Milyonluk soru ve seçenekleri;

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir?

SORU: Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

Türkiye’deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir?

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