ATV ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 10 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan son bölümünde 1 Milyon liralık soru açılacak. Geçtiğimiz hafta Rabia Birsen Güvercin adlı yarışmacı tüm soruları başarıyla yanıtlayarak Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soruyu görmeye hak kazanmıştı. Bugünkü bölümde 1 Milyon Liralık sorunun yanıtını öğrenmek isteyenler yoğun olarak Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur? | 81 ilin adında en az geçen harf hangisidir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte 10 Eylül Milyoner 1 Milyon TL'lik soru ve cevabı.