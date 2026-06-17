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Haberler Fotohaber Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:39 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 16:00

Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi listesi, sakin ve doğayla iç içe bir yaşam arayanların dikkatini çekti. Kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için hazırlanan listede, düşük nüfus yoğunluğu, doğal güzellikleri ve yaşam kalitesiyle öne çıkan ilçeler yer aldı. Özellikle yaz aylarında tatil planı yapan vatandaşlar, listenin zirvesindeki ilçeleri merak ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen bu ilçeler huzurlu atmosferleriyle dikkat çekiyor.

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Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

Türkiye'nin en huzurlu 10 ilçesi açıklanırken, sakinliğiyle öne çıkan destinasyonlar yeniden gündeme geldi. Gürültüden uzak yapıları, temiz havası, doğal çevresi ve yavaş yaşam kültürüyle dikkat çeken ilçeler hem tatilcilerin hem de yeni bir yaşam arayışında olanların radarına girdi. Son yıllarda kalabalık turizm merkezleri yerine daha sakin rotalara yönelenlerin sayısı artarken, listedeki ilçeler alternatif tatil bölgeleri arasında gösteriliyor. Huzurlu yaşamın adresi olarak öne çıkan bu noktalar merak uyandırıyor.

Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

10.Eğirdir (Isparta)

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Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

9.Şavşat (Artvin)

Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

8.Gökçeada (Çanakkale)

Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

7. Taraklı (Sakarya)

Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

6.Akyaka (Muğla)

Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

5.Seferihisar (İzmir)

Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

4.Mudanya (Bursa)

Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

3.Urla (İzmir)

Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

2.Ayvalık (Balıkesir)

Türkiye’nin en huzurlu 10 ilçesi belli oldu! Tatil rotalarını değiştirecek liste açıklandı!

1.Şile (İstanbul)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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