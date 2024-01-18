Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, yolculuğu saat kaçta başlayacak, nereden uzaya gidecek?

Milyonların gözünü çevirdiği fırlatma töreni için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatmanın ertelendiğini açıkladı. Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle ertelendiği iddia edilen programın ne zaman gerçekleşeceği ise yine Bakan Kacır tarafından duyuruldu. İşte, Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, saat kaçta tüm detaylar!