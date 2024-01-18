Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:40
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
07:40
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, yolculuğu saat kaçta başlayacak, nereden uzaya gidecek?
Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun gerçekleşmesi bekleniyordu ancak gerçekleşmei beklenen yolculuğun ertelendiğini SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım ile duyurdu. Milyonlar tek nefes, bu yolculuğa odaklandı. Ertelenen uzay yolculuğu için yeni tarih ne zaman merak edilirken, "Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, saat kaçta?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, Konuyla ilgili detaylar!