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Haberler Fotohaber Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, yolculuğu saat kaçta başlayacak, nereden uzaya gidecek?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 07:40

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, yolculuğu saat kaçta başlayacak, nereden uzaya gidecek?

Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun gerçekleşmesi bekleniyordu ancak gerçekleşmei beklenen yolculuğun ertelendiğini SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım ile duyurdu. Milyonlar tek nefes, bu yolculuğa odaklandı. Ertelenen uzay yolculuğu için yeni tarih ne zaman merak edilirken, "Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, saat kaçta?" sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, Konuyla ilgili detaylar!

Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, yolculuğu saat kaçta başlayacak, nereden uzaya gidecek?

Milyonların gözünü çevirdiği fırlatma töreni için Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatmanın ertelendiğini açıkladı. Dragon uzay aracının yeryüzüne iniş sırasında açtığı paraşütlerde yaşanan bir problem nedeniyle ertelendiği iddia edilen programın ne zaman gerçekleşeceği ise yine Bakan Kacır tarafından duyuruldu. İşte, Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, saat kaçta tüm detaylar!

Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, yolculuğu saat kaçta başlayacak, nereden uzaya gidecek?

TÜRKİYE'NİN İLK İNSANLI UZAY YOLCULUĞU ERTELENDİ!

SpaceX'e ait Dragon uzay aracıyla NASA'nın ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden bu gece TSİ 01.11'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatılması bekleniyordu. Gezeravcı'nın "Görev Uzmanı" olarak yer alacağı 4 kişilik ekipte, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer alıyor.

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Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, yolculuğu saat kaçta başlayacak, nereden uzaya gidecek?

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun ertelendiğini açıkladı.

Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, yolculuğu saat kaçta başlayacak, nereden uzaya gidecek?

SPACEX'İN AÇIKLAMASI

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiği duyuruldu. Fırlatmanın gece TSİ 00.49'da yapılması planlanıyor.

Türkiye’nin ilk insanlı uzay yolculuğu ertelendi: Alper Gezeravcı ne zaman uzaya gidecek, yolculuğu saat kaçta başlayacak, nereden uzaya gidecek?

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer alacağı Axiom-3 uzay misyonuna ilişkin fırlatmanın yarın geceye ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, erteleme ile ekiplerin fırlatma öncesi kontrolleri tamamlamasına ve araç üzerinde veri analizi yapmasına olanak sağlayacağı ifade edildi.

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