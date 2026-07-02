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TUS 2. dönem başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile TUS başvuruları ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 16:28
TUS 2. dönem başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile TUS başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 TUS 2. dönem başvuru tarihleri belli oldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adayları için kritik süreç yaklaşırken, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak müracaatların detayları netleşti. Hekim adayları, kılavuz doğrultusunda sınav ücretini yatırarak süreçlerini tamamlayacak. Peki; TUS başvuruları ne zaman başlıyor?