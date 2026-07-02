TUS 2. dönem başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM TUS BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, TUS başvuru işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilecek. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan hekimler, sınav merkezi tercihlerini ve eğitim bilgilerini kontrol ederek onay verecek. Başvurunun geçerlilik kazanması için ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar veya "Ödemeler" alanı üzerinden sınav ücretinin yatırılması zorunluluk taşıyor.