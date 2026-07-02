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Giriş Tarihi: 02.07.2026 16:24 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 16:28

TUS 2. dönem başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 2026 TUS 2. dönem başvuru tarihleri belli oldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı adayları için kritik süreç yaklaşırken, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak müracaatların detayları netleşti. Hekim adayları, kılavuz doğrultusunda sınav ücretini yatırarak süreçlerini tamamlayacak. Peki; TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

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TUS 2. dönem başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

Tıp dünyasının gözü kulağı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gelecek duyurulara çevrildi. Yılın ikinci uzmanlık sınavı için geri sayım başlarken, adaylar internet arama motorlarında güncel takvimi sorguluyor. Sınavın başvuru ekranı temmuz ayı içerisinde aktif edilecek ve elektronik ortamda formlar doldurulmaya başlanacak.

TUS 2. dönem başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimi verilerine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS) 2. dönem başvuruları 8 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Geleceğin uzman doktorları, başvurularını 16 Temmuz 2026 günü saat 23.59'a kadar sistem üzerinden iletebilecek. Bu tarihler arasında işlemlerini yetiştiremeyen adaylar için geç başvuru günü ise 24 Temmuz 2026 olarak takvimlendirildi.

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TUS 2. dönem başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

ÖSYM TUS BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, TUS başvuru işlemlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ya da mobil uygulama aracılığıyla gerçekleştirebilecek. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan hekimler, sınav merkezi tercihlerini ve eğitim bilgilerini kontrol ederek onay verecek. Başvurunun geçerlilik kazanması için ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar veya "Ödemeler" alanı üzerinden sınav ücretinin yatırılması zorunluluk taşıyor.

TUS 2. dönem başvuru tarihleri 2026: ÖSYM ile TUS başvuruları ne zaman başlıyor?

2026 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tıpta uzmanlık kadrolarına yerleşmek için ter dökecek olan adaylar ağustos ayında sınav salonlarında hazır bulunacak. Resmi duyuruya göre 2026-TUS 2. Dönem sınav tarihi 23 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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