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Haberler Fotohaber TUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 1. Dönem TUS sınav saati, süresi ve giriş belgesi alma sayfası
Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:36

TUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 1. Dönem TUS sınav saati, süresi ve giriş belgesi alma sayfası

ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu hafta yapılacak. Doktor adayları hazırlıklarını tamamladı. 1. Dönem TUS sınav saat, süresi, soru sayısı ve sınav giriş belgesi alma ekranı gündemdeki yerini aldı. Detaylar sınavı kılavuzunda paylaşıldı. Peki; 2024 TUS ne zaman, kaç soru kaç dakika? İşte, yanıtlar...

TUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 1. Dönem TUS sınav saati, süresi ve giriş belgesi alma sayfası

TUS sınavı ÖSYM takviminde yerini aldı. Tıpta uzmanlık eğitimine girişte yetkinliklerini kanıtlayacak adaylar daha sonra sonuçlarını bekleyecek. Detaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılıyor. 31 Ocak- 2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sınav günü geldi çattı. Peki; 2024 1. Dönem TUS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç soru kaç dakika? İşte, detaylar...

TUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 1. Dönem TUS sınav saati, süresi ve giriş belgesi alma sayfası

TUS NE ZAMAN 2024?

ÖSYM takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/1) 17 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

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TUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 1. Dönem TUS sınav saati, süresi ve giriş belgesi alma sayfası

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Sınav yerlerine ulaşmak isteyenler adaylar aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir:

TUS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

TUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 1. Dönem TUS sınav saati, süresi ve giriş belgesi alma sayfası

TUS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2024 TUS/1 sınavı 120 sorudan oluşacak ve adaylara 150 dakika süre verilecek.

TUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 1. Dönem TUS sınav saati, süresi ve giriş belgesi alma sayfası
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