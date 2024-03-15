Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
15:36
TUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 1. Dönem TUS sınav saati, süresi ve giriş belgesi alma sayfası
ÖSYM sınav merkezlerinde gerçekleşecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bu hafta yapılacak. Doktor adayları hazırlıklarını tamamladı. 1. Dönem TUS sınav saat, süresi, soru sayısı ve sınav giriş belgesi alma ekranı gündemdeki yerini aldı. Detaylar sınavı kılavuzunda paylaşıldı. Peki; 2024 TUS ne zaman, kaç soru kaç dakika? İşte, yanıtlar...