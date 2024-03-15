TUS ne zaman, saat kaçta? ÖSYM ile 2024 1. Dönem TUS sınav saati, süresi ve giriş belgesi alma sayfası

TUS sınavı ÖSYM takviminde yerini aldı. Tıpta uzmanlık eğitimine girişte yetkinliklerini kanıtlayacak adaylar daha sonra sonuçlarını bekleyecek. Detaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılıyor. 31 Ocak- 2 Şubat 2024 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından sınav günü geldi çattı. Peki; 2024 1. Dönem TUS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç soru kaç dakika? İşte, detaylar...