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Giriş Tarihi: 04.07.2026 14:30

TÜSEB 15 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, farklı unvanlarda görevlendirmek üzere 15 personel alımı gerçekleştirecek. Avukat, kimyager, mühendis, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile şoför kadrolarını kapsayan ilanda başvuru tarihleri, KPSS şartı ve kadro dağılımı belli oldu. Peki, başvurular ne zaman, şartlar neler? İşte, TÜSEB personel alımına dair tüm detaylar…

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TÜSEB 15 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Belirsiz süreli daimi çalışma kapsamında gerçekleştirilecek alımda, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu adaylar için farklı pozisyonlar açıldı. Başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı ilanda adayların öğrenim durumuna göre KPSS, yabancı dil ve mesleki yeterlilik koşulları da yer aldı.

TÜSEB 15 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

TÜSEB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TÜSEB 15 personel alımı başvuruları, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Adaylar başvurularını 10 Temmuz 2026 Cuma günü sona erene kadar İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlayabilecek.

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TÜSEB 15 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

TÜSEB HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK, MÜLAKAT YAPILACAK MI?

TÜSEB'in yayımladığı ilana göre 15 kişilik alım için açılan kadrolar şöyle:

  • 2 avukat
  • 1 kimyager
  • 6 mühendis
  • 1 tekniker
  • 2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni
  • 3 şoför

Lisans ve ön lisans düzeyindeki kadrolar için aday listeleri KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Her pozisyon için açık iş sayısının dört katı kadar aday, belge kontrolü ve sözlü sınav aşamasına çağrılacak.

Şoför kadrolarında ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda açık iş sayısının dört katı kadar asil aday ile aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sözlü sınav tarihleri ve yerleri, TÜSEB'in resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TÜSEB 15 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

TÜSEB PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

Lisans düzeyindeki avukat, kimyager ve mühendis kadrolarına başvuracak adayların 2024 KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Bu kadrolar için ayrıca YDS'den en az 50 puan ya da ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer yabancı dil belgesi şartı aranacak.

İlanda, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yani YÖKDİL sonuçlarının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Tekniker ile veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına başvuracak adayların ise 2024 KPSSP93 puan türünden en az 60 puan alması gerekecek.

TÜSEB 15 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

TÜSEB AVUKAT ALIMI YAPACAK

TÜSEB, hukuk fakültesi mezunu adaylar arasından 2 avukat alacak. Adayların KPSSP3 puan türünden en az 60 puana sahip olması, YDS'den en az 50 puan alması ve avukatlık ruhsatını belgelemesi istenecek.

Avukat kadrosuna başvuracak adaylarda, alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olma ile fikri mülkiyet veya sözleşmeler hukuku alanında tecrübe sahibi olma şartları da tercih sebebi olarak yer alacak.

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