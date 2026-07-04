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TÜSEB 15 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 04.07.2026 14:30
TÜSEB 15 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?
Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, farklı unvanlarda görevlendirmek üzere 15 personel alımı gerçekleştirecek. Avukat, kimyager, mühendis, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile şoför kadrolarını kapsayan ilanda başvuru tarihleri, KPSS şartı ve kadro dağılımı belli oldu. Peki, başvurular ne zaman, şartlar neler? İşte, TÜSEB personel alımına dair tüm detaylar…