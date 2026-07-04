TÜSEB 15 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman, şartlar neler?

TÜSEB HANGİ KADROLARA PERSONEL ALACAK, MÜLAKAT YAPILACAK MI?

TÜSEB'in yayımladığı ilana göre 15 kişilik alım için açılan kadrolar şöyle:

2 avukat

1 kimyager

6 mühendis

1 tekniker

2 veri hazırlama ve kontrol işletmeni

3 şoför

Lisans ve ön lisans düzeyindeki kadrolar için aday listeleri KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Her pozisyon için açık iş sayısının dört katı kadar aday, belge kontrolü ve sözlü sınav aşamasına çağrılacak.

Şoför kadrolarında ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura sonucunda açık iş sayısının dört katı kadar asil aday ile aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sözlü sınav tarihleri ve yerleri, TÜSEB'in resmî internet sitesi üzerinden ilan edilecek.