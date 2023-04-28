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Haberler Fotohaber TUZAK dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? TV8 Tuzak final bölümü ne zaman bugün mü?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 14:14

TUZAK dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? TV8 Tuzak final bölümü ne zaman bugün mü?

TV8 ekranlarında her Perşembe seyirciyle buluşan başrollerini Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin paylaştığı Tuzak dizisinin yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşacak. Dizinin final yapacağı yönündeki haberlerin ardından dizi severler Tuzak dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?" , "Tuzak final bölümü ne zaman, bugün mü?" sorularına cevap aramaya başladı ". 19 Ekim 2022'de TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin 26. Bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki, Tuzak dizisi final mi, bitiyor mu, TV8 Tuzak dizisi final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte bütün merak edilenler…

TUZAK dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? TV8 Tuzak final bölümü ne zaman bugün mü?

Fabrika Yapım ve Acun Medya ortaklığında TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Tuzak' ın ilk bölümü Ekim 2022' de seyirciyle buluşmuştu. Tuzak dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı Tuzak dizisinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyordu. Yayın hayatına başladığı ilk dönem Çarşamba günleri 20:00'da ekranlara gelen dizi daha sonrasında yayın gününü değiştirerek Perşembe gününe aldı. Peki, Tuzak dizisi final mi, bitiyor mu, TV8 Tuzak dizisi final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte cevabı…

TUZAK dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? TV8 Tuzak final bölümü ne zaman bugün mü?

Başrollerinde Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı diziden ümitler son derece yüksekti. Fakat dizi reytinglerde bir türlü beklediği ilgiyi yakalayamadı.TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan, Aytaç Çiçek tarafından yönetilen Tuzak dizisi çarşamba günleri yayınlanıyordu. Ancak yayın tarihi sonradan, perşembe gününe alınmıştı. Dizinin final yapacağı duyuruldu.

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TUZAK dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? TV8 Tuzak final bölümü ne zaman bugün mü?

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
Tuzak dizisi bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak 26. bölümüyle ekranlara veda ediyor.

TUZAK dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? TV8 Tuzak final bölümü ne zaman bugün mü?

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.

TUZAK dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? TV8 Tuzak final bölümü ne zaman bugün mü?

TUZAK DİZİSİNİN OYUNCULARI


Akın Akınözü
Bensu Soral
Talat Bulut
Rıza Kocaoğlu
Naz Göktan
İlayda Çevik

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