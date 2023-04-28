TUZAK dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? TV8 Tuzak final bölümü ne zaman bugün mü?

Fabrika Yapım ve Acun Medya ortaklığında TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Tuzak' ın ilk bölümü Ekim 2022' de seyirciyle buluşmuştu. Tuzak dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu'nun kaleme aldığı Tuzak dizisinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyordu. Yayın hayatına başladığı ilk dönem Çarşamba günleri 20:00'da ekranlara gelen dizi daha sonrasında yayın gününü değiştirerek Perşembe gününe aldı. Peki, Tuzak dizisi final mi, bitiyor mu, TV8 Tuzak dizisi final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte cevabı…