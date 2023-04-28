TUZAK dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? TV8 Tuzak final bölümü ne zaman bugün mü?

TV8 ekranlarında her Perşembe seyirciyle buluşan başrollerini Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin paylaştığı Tuzak dizisinin yeni bölümü bu akşam seyirciyle buluşacak. Dizinin final yapacağı yönündeki haberlerin ardından dizi severler Tuzak dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?" , "Tuzak final bölümü ne zaman, bugün mü?" sorularına cevap aramaya başladı ". 19 Ekim 2022'de TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin 26. Bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki, Tuzak dizisi final mi, bitiyor mu, TV8 Tuzak dizisi final bölümü ne zaman, bugün mü? İşte bütün merak edilenler…