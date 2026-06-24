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Haberler Fotohaber TV YAYIN AKIŞ PROGRAMI 24 Haziran || Bu akşam TV’ de neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:49 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 17:04

TV YAYIN AKIŞ PROGRAMI 24 Haziran || Bu akşam TV’ de neler var, hangi diziler yayınlanacak?

Televizyon ekranlarında gün boyunca haber, yarışma, dizi ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. Akşam saatlerinde ise farklı kanallarda ekrana gelecek yapımlar, televizyon keyfi yapmak isteyenler için alternatif oluşturuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışları belli oldu ve hangi programın hangi saatte olduğu açıklandı. Peki, 24 Haziran TV yayın akışı listesinde neler var? İşte, izleyici ile buluşacak programlar...

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TV YAYIN AKIŞ PROGRAMI 24 Haziran || Bu akşam TV’ de neler var, hangi diziler yayınlanacak?

24 Haziran Çarşamba günü televizyon kanallarının yayın programı belli oldu. Gün içinde sevilen dizilerin tekrar bölümleri, gündüz kuşağı programları ve haber bültenleri ekranlara gelirken; akşam kuşağında eğlence ve dizi programları izleyiciyle buluşacak. 24 Haziran TV yayın akışı detayları, kanalların resmî program listelerinde paylaşıldı.

TV YAYIN AKIŞ PROGRAMI 24 Haziran || Bu akşam TV’ de neler var, hangi diziler yayınlanacak?

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Aşk-ı Memnu
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Kuralsız Sokaklar
  • 21.45 – Daha 17
  • 00.45 – Beyaz'la Joker
  • 03.30- Gelinim Mutfakta
  • 05.30- Taş Kağıt Makas
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TV YAYIN AKIŞ PROGRAMI 24 Haziran || Bu akşam TV’ de neler var, hangi diziler yayınlanacak?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 – Bahar
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Kızılcık Şerbeti
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Muhtemel Aşk
  • 23.15 – Gece Hattı
  • 00.15- Transit
  • 02.00- Muhtemel Aşk
  • 04.15- Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV YAYIN AKIŞ PROGRAMI 24 Haziran || Bu akşam TV’ de neler var, hangi diziler yayınlanacak?

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – İstanbullu Gelin
  • 09.30 – Ateşböceği
  • 12.00 – Benim Tatlı Yalanım
  • 14.00 – Aramızda Kalsın
  • 16.30- Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Doğanın Kanunu
  • 01.00- Aramızda kalsın
  • 02.30- İstanbullu Gelin
  • 05.00- Baba Ocağı
TV YAYIN AKIŞ PROGRAMI 24 Haziran || Bu akşam TV’ de neler var, hangi diziler yayınlanacak?

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Var Mısın Yok Musun
  • 23.40- Altı Üstü İstanbul
  • 02.30- Aldatmak
  • 05.20- Bir Gece Masalı
TV YAYIN AKIŞ PROGRAMI 24 Haziran || Bu akşam TV’ de neler var, hangi diziler yayınlanacak?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 04.43- İstiklal Marşı
  • 04.45- 2026 DÜNYA KUPASI ÖZETLER
  • 05.00- Kolombiya- Demokratik Kongo Cumhuriyeti| 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
  • 07.15- Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 08.05- Hangimiz Sevmedik
  • 10.45- Kasaba Doktoru
  • 13.55- Seksenler
  • 14.55- Yürek Çıkmazı
  • 17.45- Lingo Türkiye
  • 19.00- Ana Haber
  • 20.00- Gassal
  • 21.15- Kupa Saati
  • 22.00- İsviçre- Kanada | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
  • 00.15- Kupa Saati
  • 01.00- İskoçya- Brezilya | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
  • 03.15- Şehrimin Takımları
  • 04.00- Çekya- Meksika | 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
TV YAYIN AKIŞ PROGRAMI 24 Haziran || Bu akşam TV’ de neler var, hangi diziler yayınlanacak?

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15- Ebru İle 8' De Sağlık
  • 08.30- Masterchef Türkiye
  • 10.00- Gazete Magazin
  • 13.00- Masterchef Türkiye
  • 16.00- Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00- Masterchef Türkiye
  • 00.15- Masterchef Türkiye
  • 02.30- Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04.30- Oynat Bakalım
  • 05.30- Tuzak

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