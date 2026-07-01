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Giriş Tarihi: 01.07.2026 16:32 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 17:14

TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv'de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8

1 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında dizi, yarışma, haber programı ve spor karşılaşmaları izleyiciyle buluşacak. ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV ve TV8'in yayın akışında gün boyunca farklı yapımlar yer alırken, akşam saatlerinde Dünya Kupası maçları, yerli diziler ve yarışma programları ekrana gelecek. İşte, 1 Temmuz 2026 Çarşamba TV yayın akışı…

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TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv’de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8

1 Temmuz Çarşamba günü televizyon kanallarında birbirinden farklı içerikler izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizilerden filmlere, yarışmalardan spor programlarına kadar birçok yapım gün boyu ekranlarda olacak.Günün yayın akışında Kanal D'de Daha 17, ATV'de Var Mısın Yok Musun, Star TV'de Doğanın Kanunu, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Dünya Kupası karşılaşmaları öne çıkıyor.

TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv’de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Kırgın Çiçekler
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Altı Üstü İstanbul
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Var Mısın Yok Musun
  • 23.40 – Altı Üstü İstanbul
  • 02.40 – Aldatmak
  • 05.30 – Safir
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TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv’de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.30 – Yaprak Dökümü
  • 12.00 – Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 – Magazin D Yaz
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Aşk-ı Memnu
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Daha 17
  • 23.15 – Jurassic Park
  • 01.45 – Gelinim Mutfakta
  • 03.45 – Kuzey Güney
TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv’de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.15 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.05 – Hangimiz Sevmedik
  • 10.00 – Kasaba Doktoru
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.15 – Yürek Çıkmazı
  • 16.45 – Lingo Türkiye
  • 18.00 – Ana Haber
  • 19.00 – İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
  • 21.15 – Onbeşliler
  • 22.15 – Kupa Saati
  • 23.00 – Belçika-Senegal | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
  • 01.30 – Şehrimin Takımı
  • 02.00 – Onbeşliler
  • 03.00 – ABD-Bosna Hersek | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv’de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – İstanbullu Gelin
  • 09.30 – Ateşböceği
  • 12.00 – Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 – Aramızda Kalsın
  • 16.30 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Doğanın Kanunu
  • 02.00 – Aramızda Kalsın
  • 03.30 – İstanbullu Gelin
  • 05.00 – Baba Ocağı
TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv’de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 – Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 – Bahar
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Muhtemel Aşk
  • 23.15 – Gizemli Gerçek
  • 01.15 Yaz Bir Şarkı
  • 03.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv’de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – MasterChef Türkiye
  • 10.00 – Gazete Magazin
  • 14.00 – MasterChef Türkiye
  • 20.00 – MasterChef Türkiye
  • 00.15 – Gazete Magazin
  • 04.00 – Oynat Bakalım
  • 05.30 – Tuzak

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