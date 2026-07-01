TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv’de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8

1 Temmuz Çarşamba günü televizyon kanallarında birbirinden farklı içerikler izleyicilerin karşısına çıkacak. Dizilerden filmlere, yarışmalardan spor programlarına kadar birçok yapım gün boyu ekranlarda olacak.Günün yayın akışında Kanal D'de Daha 17, ATV'de Var Mısın Yok Musun, Star TV'de Doğanın Kanunu, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Dünya Kupası karşılaşmaları öne çıkıyor.