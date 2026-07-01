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TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv'de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8
Giriş Tarihi: 01.07.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 17:14
TV YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026: Bugün Tv'de neler var? ATV, Kanal D ,TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8
1 Temmuz Çarşamba günü televizyon ekranlarında dizi, yarışma, haber programı ve spor karşılaşmaları izleyiciyle buluşacak. ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, ATV ve TV8'in yayın akışında gün boyunca farklı yapımlar yer alırken, akşam saatlerinde Dünya Kupası maçları, yerli diziler ve yarışma programları ekrana gelecek. İşte, 1 Temmuz 2026 Çarşamba TV yayın akışı…