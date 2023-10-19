TV YAYIN AKIŞI 19 EKİM AÇIKLANDI! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal-D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8'in yayın akışı...

19 Ekim, bugün kanalların yayın akışı güncellendi. Bugün "hangi kanalda diziler yayınlanacak, iptal olan diziler var mı" sorusu yanıt arıyor. Kanal-D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı bu akşam olacak mı, ATV' de Aldatmak dizisi var mı gibi birçok yayın merak ediliyor. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı 19 Ekim 2023 Perşembe!