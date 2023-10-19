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Haberler Fotohaber TV YAYIN AKIŞI 19 EKİM AÇIKLANDI! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal-D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8'in yayın akışı...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 16:00

TV YAYIN AKIŞI 19 EKİM AÇIKLANDI! Bu akşam hangi diziler var? ATV, Kanal-D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8'in yayın akışı...

TV yayın akışı 19 Ekim hangi dizi, film yarışmalar var merak ediliyor. Türkiye'de dün açıklanan milli yas sonrasında birçok etkinlik ve TV yayın akışı değişirken bazı programlar ise iptal edildi. Bu noktada ise izleyiciler günün yayın akışını merak ediyor. PEki, 19 Ekim TV yayın akışına göre bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, hangi kanalda hangi dizi var? İşte ATV, Kanal-D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI | 19 EKİM | Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, hangi kanalda hangi dizi var? ATV, Kanal-D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8

19 Ekim, bugün kanalların yayın akışı güncellendi. Bugün "hangi kanalda diziler yayınlanacak, iptal olan diziler var mı" sorusu yanıt arıyor. Kanal-D'nin sevilen dizisi Dilek Taşı bu akşam olacak mı, ATV' de Aldatmak dizisi var mı gibi birçok yayın merak ediliyor. Peki, bugün tv'de ne var? İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı 19 Ekim 2023 Perşembe!

TV YAYIN AKIŞI | 19 EKİM | Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, hangi kanalda hangi dizi var? ATV, Kanal-D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Tehlikeli Yürüyüş

22:00 Yabancı Sinema Rüzgarın Oğlu

00:15 Yabancı Sinema Tehlikeli Yürüyüş

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TV YAYIN AKIŞI | 19 EKİM | Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, hangi kanalda hangi dizi var? ATV, Kanal-D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Mucize Aşk

22:30 Aile

00:45 Yerli Sinema Mucize Aşk

TV YAYIN AKIŞI | 19 EKİM | Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, hangi kanalda hangi dizi var? ATV, Kanal-D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

20:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

TV YAYIN AKIŞI | 19 EKİM | Bugün dizilerin yeni bölümleri var mı, hangi kanalda hangi dizi var? ATV, Kanal-D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

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