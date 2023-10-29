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Haberler Fotohaber TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2023 LİSTESİ || Bugün tv'de neler, hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV...
Giriş Tarihi: 29.10.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 16:00

TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2023 LİSTESİ || Bugün tv'de neler, hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV...

29 Ekim TV yayın akışı merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV ekranlarında hangi diziler, yarışmalar var araştırılıyor. Özellikle 29 Ekim özel bir arih olduğu için, Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2023 LİSTESİ || Bugün tv’de neler, hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV...

29 Ekim TV yayın akışı listesi kanallar tarafından paylaşıldı. Bu akşam TV8'de MasterChef All Star, Kanal D'de ise Yargı yeni bölüm ve Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanacak. Ayrıca farklı filmler de bu akşam yayın akışında ekranlara gelecek. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Fox TV yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2023 LİSTESİ || Bugün tv’de neler, hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV...

TRT 1

07:35 Cumhuriyetimizin 100. Yılı

07:40 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

11:20 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:20 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel

15:55 İstiklal Yolu "Büyük Taarruz"

16:55 Yerli Sineması Kurtuluş Hattı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

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TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2023 LİSTESİ || Bugün tv’de neler, hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV...

ATV

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Yerli Sinema Şansımı Seveyim

14:10 Yerli Sinema Bölük

15:55 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2023 LİSTESİ || Bugün tv’de neler, hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV...

KANAL D

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

16:15 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2023 LİSTESİ || Bugün tv’de neler, hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV...

STAR TV

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Ömer

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Ömer

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