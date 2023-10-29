TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2023 LİSTESİ || Bugün tv’de neler, hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV...

29 Ekim TV yayın akışı listesi kanallar tarafından paylaşıldı. Bu akşam TV8'de MasterChef All Star, Kanal D'de ise Yargı yeni bölüm ve Show TV'de Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü yayınlanacak. Ayrıca farklı filmler de bu akşam yayın akışında ekranlara gelecek. İşte, 29 Ekim 2023 Pazar Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Fox TV yayın akışı...