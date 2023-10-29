Giriş Tarihi: 29.10.2023 16:00
Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
16:00
TV YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2023 LİSTESİ || Bugün tv'de neler, hangi diziler var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV...
29 Ekim TV yayın akışı merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV ekranlarında hangi diziler, yarışmalar var araştırılıyor. Özellikle 29 Ekim özel bir arih olduğu için, Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. Peki, 29 Ekim bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT1, ATV yayın akışı...