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TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8
Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:10
TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8
29 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma, haber ve spor içerikleri izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında Kanal D'de Düşüş, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Brezilya-Japonya Dünya Kupası karşılaşması ekrana gelecek. İşte, 29 Haziran 2026 Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…