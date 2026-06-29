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Haberler Fotohaber TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8
Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:10

TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

29 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında dizi, film, yarışma, haber ve spor içerikleri izleyiciyle buluşacak. Akşam kuşağında Kanal D'de Düşüş, ATV'de Altı Üstü İstanbul, TV8'de MasterChef Türkiye ve TRT 1'de Brezilya-Japonya Dünya Kupası karşılaşması ekrana gelecek. İşte, 29 Haziran 2026 Pazartesi Kanal D, ATV, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

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TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

Haftanın ilk gününde televizyon kanalları farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Gündüz kuşağında haber, magazin ve yarışma programları yer alırken akşam saatlerinde dizi, film ve spor yayınları ekranlarda olacak.Yayın akışının belli olmasıyla izleyiciler için günün program listesi netleşti.

TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Kırgın Çiçekler
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Altı Üstü İstanbul
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Altı Üstü İstanbul
  • 23.30 Altı Üstü İstanbul
  • 02.00 Altı Üstü İstanbul
  • 04.30 Aldatmak
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TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.30 Yaprak Dökümü
  • 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
  • 13.00 Magazin D Yaz
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Düşüş
  • 22.15 Çatışma
  • 00.15 Düşüş
  • 02.15 Gelinim Mutfakta
  • 04.15 Kuzey Güney
TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Ateşböceği
  • 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
  • 14.00 Aramızda Kalsın
  • 16.30 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Hababam Sınıfı
  • 22.00 Doğanın Kanunu
  • 00.30 Aramızda Kalsın
  • 02.30 İstanbullu Gelin
  • 05.00 Baba Ocağı
TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Baba Bizi Eversene
  • 15.00 Kızılcık Şerbeti
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Kod Adı: Olympus
  • 22.30 Sürgün
  • 00.15 Kod Adı: Olympus
  • 02.30 Muhtemel Aşk
TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05.43 İstiklal Marşı
  • 05.45 Hayallerinin Peşinde
  • 06.25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 07.30 Hangimiz Sevmedik
  • 10.20 Kasaba Doktoru
  • 13.30 Seksenler
  • 14.45 Yürek Çıkmazı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Brezilya-Japonya | 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu
  • 22.15 Kupa Saati
  • 23.30 Almanya- Paraguay | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
  • 02.00 Şehrimin Takımı
  • 02.25 Seksenler
  • 04.00 Hollanda- Fas | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 MasterChef Türkiye
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 14.00 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
  • 00.15 Gazete Magazin
  • 04.00 Oynat Bakalım
  • 05.30 Tuzak

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