TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi 2026 || ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8

Haftanın ilk gününde televizyon kanalları farklı içeriklerle izleyicilerin karşısına çıkacak. Gündüz kuşağında haber, magazin ve yarışma programları yer alırken akşam saatlerinde dizi, film ve spor yayınları ekranlarda olacak.Yayın akışının belli olmasıyla izleyiciler için günün program listesi netleşti.