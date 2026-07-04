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TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8
Giriş Tarihi: 04.07.2026 16:33
TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8
TV kanal yayın akışı listesi belli oldu. 4 Temmuz Cumartesi günü ekranlarda dizi, sinema filmi, yarışma programı, haber bülteni ve Dünya Kupası karşılaşmaları izleyiciyle buluşacak. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte, ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi...