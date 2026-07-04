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Haberler Fotohaber TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8
Giriş Tarihi: 04.07.2026 16:33

TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8

TV kanal yayın akışı listesi belli oldu. 4 Temmuz Cumartesi günü ekranlarda dizi, sinema filmi, yarışma programı, haber bülteni ve Dünya Kupası karşılaşmaları izleyiciyle buluşacak. Peki, bugün hangi kanalda ne var? İşte, ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV ve TV8 yayın akışı listesi...

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TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8

4 Temmuz Cumartesi günü televizyon ekranlarında hafta sonuna özel yapımlar yer alacak. TRT 1'de 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu heyecanı yaşanırken, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Beyaz'la Joker, atv'de Altı Üstü İstanbul ve Star TV'de Tam Gaz filmi ekrana gelecek.

TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8

ATV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Zembilli
  • 09.00 Altı Üstü İstanbul
  • 10.45 Altı Üstü İstanbul
  • 13.35 Altı Üstü İstanbul
  • 16.35 Hızlı ve Öfkeli 6
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 20.00 Altı Üstü İstanbul
  • 23.15 Cennetin Krallığı
  • 01.40 Anlaşma
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TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 08.30 Konuştukça
  • 09.45 Magazin D Cumartesi
  • 13.00 41 Kere Maşallah
  • 15.15 Daha 17
  • 18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
  • 20.00 Beyaz'la Joker
  • 22.30 Venom: Zehirli Öfke
TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.45 Yedi Numara
  • 07.30 Hangimiz Sevmedik
  • 09.40 Elif ve Arkadaşları 2: Perişler
  • 11.30 Kod Adı Kırlangıç
  • 14.25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 15.35 Taşacak Bu Deniz
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Kanada- Fas | 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu
  • 22.15 Kara Kış
  • 23.15 Kupa Saati
  • 00.00 Paraguay- Fransa | 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu
TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.00 Ateşböceği
  • 11.00 Benim Tatlı Yalanım
  • 13.30 Erkenci Kuş
  • 15.45 Doğanın Kanunu
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Tam Gaz
  • 22.30 Tam Gaz
TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 08.00 Keloğlan
  • 10.00 Cumartesi Sürprizi
  • 13.00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
  • 14.45 Muhtemel Aşk
  • 18.25 Show Ana Haber
  • 20.00 Güldür Güldür Show
  • 00.15 Suçlular Takımı
TV YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ 2026: Bugün hangi kanalda ne var? ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV, Show TV, TV8

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Oynat Bakalım
  • 08.45 Gençlik Rüzgarı
  • 10.00 Gazete Magazin
  • 15.30 Şanslı Pasaport
  • 17.00 MasterChef Türkiye
  • 20.00 MasterChef Türkiye
  • 00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

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