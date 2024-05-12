Giriş Tarihi: 12.05.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
17:05
TV8 CANLI İZLE EKRANI: 12 Mayıs 2024 Pazar TV8 yayın akışı ile Survivor All Star büyük eleme canlı izle linki
TV8 canlı izle Survivor'ın eleme bölümüyle gündemde. Survivor All Star 2024'de bu akşam 4 eleme adayının düellosu gerçekleşecek. Finale doğru yarış kızışıyor. Kaptanlık sistemi ve takımlar değişti. İki kaptanın da performansına göre seçildiği ve takımlarını iyi yarışmacılardan kurdukları yeni dönemle birlikte Survivor seyircilerini ekranlara kilitlediği haftada Yunus Emre, Sercan, Atakan ve Aleyna düelloya çıkıyor.Yeni bölümde destekledikleri yarışmacıların performansını ve veda eden ismi merak eden adaylar TV8 canlı izle araştırmasına başladı. İşte, TV8 canlı izle ekranıyla Survivor All Star 111. bölüm