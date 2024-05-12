TV8 CANLI İZLE EKRANI: 12 Mayıs 2024 Pazar TV8 yayın akışı ile Survivor All Star büyük eleme canlı izle linki

11 MAYIS SURVİVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları konseyde toplandı. Mavi takım yarışmacıları takımlarından potaya göndermek istedikleri kişilerin ismini kağıda yazarak oy kullandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan oylama sonucuna göre haftanın 3. eleme adayı Atakan, 4. eleme adayı ise Aleyna oldu.