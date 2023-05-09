TV8 YAYIN AKIŞI | 9 Mayıs TV8 yayın akışında neler var?

9 Mayıs 2023 Salı günü TV8 yayın akışını merak edenler yoğun olarak 9 Mayıs TV8 yayın akışında neler var? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor. TV8 YAYIN AKIŞI (9 MAYIS) TV8 yayın akışı bilgileri ve tüm ayrıntılar şöyle; 07:15 -- 8'de Sağlık / Yeni Bölüm 08:30 -- Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 11:15 -- Survivor 2023 12:15 -- Survivor Panorama / Canlı 15:00 -- Canım Annem / Yeni Bölüm 16:00 -- Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm 20:00 -- Survivor 2023 / Yeni Bölüm 22:00 -- Şampiyonlar Ligi 'Real Madrid - Manchester City' / Canlı 00:15 -- Zuhal Topal'la Yemekteyiz 02:45 -- Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa 04:30 -- Canım Annem