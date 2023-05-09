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Haberler Fotohaber TV8 YAYIN AKIŞI | 9 Mayıs TV8 yayın akışında neler var?
Giriş Tarihi: 09.05.2023 20:04 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 20:04

TV8 YAYIN AKIŞI | 9 Mayıs TV8 yayın akışında neler var?

TV8 yayın akışı bilgileri 9 Mayıs 2023 Salı günü televizyon karşısına geçenler tarafında merak edilerek 9 Mayıs TV8 yayın akışında neler var? şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 9 Mayıs TV8 yayın akışı bilgileri ve tüm detaylar.

TV8 YAYIN AKIŞI | 9 Mayıs TV8 yayın akışında neler var?

9 Mayıs 2023 Salı günü TV8 yayın akışını merak edenler yoğun olarak 9 Mayıs TV8 yayın akışında neler var? sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI (9 MAYIS)

TV8 yayın akışı bilgileri ve tüm ayrıntılar şöyle;

TV8 YAYIN AKIŞI | 9 Mayıs TV8 yayın akışında neler var?
  • 07:15 -- 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
  • 08:30 -- Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 11:15 -- Survivor 2023
  • 12:15 -- Survivor Panorama / Canlı
  • 15:00 -- Canım Annem / Yeni Bölüm
  • 16:00 -- Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
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TV8 YAYIN AKIŞI | 9 Mayıs TV8 yayın akışında neler var?
  • 20:00 -- Survivor 2023 / Yeni Bölüm
  • 22:00 -- Şampiyonlar Ligi "Real Madrid - Manchester City" / Canlı
  • 00:15 -- Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 02:45 -- Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
  • 04:30 -- Canım Annem
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