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Haberler Fotohaber YKS-TYT OTURUM SÜRSİ | 2026 YKS TYT'de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 10:57

YKS-TYT OTURUM SÜRSİ | 2026 YKS TYT'de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

YKS sınav gününde adayların merak ettiği kurallar yeniden gündeme geldi. Sınav salonuna giriş saatleri, sınav süresi ve adayların en erken ne zaman çıkabileceği araştırılıyor. Özellikle TYT'de ilk kaç dakika ve son kaç dakika salonun terk edilemeyeceği, sınava katılan öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM'nin belirlediği kurallar doğrultusunda TYT oturumuna ilişkin detaylar netlik kazandı.

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YKS-TYT OTURUM SÜRSİ | 2026 YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylar sınav heyecanı yaşarken, çıkış kuralları da merak konusu oldu. Sınavın başlamasının ardından öğrenciler, en erken saat kaçta salondan ayrılabileceklerini ve ilk kaç dakika çıkışın yasak olduğunu araştırıyor. TYT oturum süresi ve sınav salonlarından çıkışa ilişkin uygulamalar ÖSYM tarafından belirlenen kurallara göre yürütülüyor. Adayların mağduriyet yaşamamaları için süre kurallarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

YKS-TYT OTURUM SÜRSİ | 2026 YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

YKS TYT'DE İLK KAÇ DAKİKA ÇIKILMAZ?

TYT'de (Temel Yeterlilik Testi) sınav süresinin ilk 120 dakikası (2 saat) tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasaktır.

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YKS-TYT OTURUM SÜRSİ | 2026 YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

TYT'DEN NE ZAMAN ÇIKILABİLİR?

Saat 10.15'te başlayan sınavda en erken saat 12.15'te, en geç ise 12.45'te çıkabilirsiniz; bu saatler dışında çıkış yapılması durumunda sınav geçersiz sayılmaktadır.

YKS-TYT OTURUM SÜRSİ | 2026 YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

2026 YKS TYT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

2026 YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran Cumartesi günü sabah 10.15'te başlayacak ve 13.00'te sona erecek.

YKS-TYT OTURUM SÜRSİ | 2026 YKS TYT’de en erken ne zaman, saat kaçta çıkılır, ilk kaç dakika çıkılmaz?

YKS KAÇ DAKİKA SÜRECEK, KAÇ SORU VAR?

Sınavın toplam süresi 165 dakika (2 saat 45 dakika) olarak belirlendi. Buna göre saat 10.15'te başlayacak olan maraton, yasal bir ek süre hakkı bulunmayan adaylar için tam 13.00'te sona erecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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