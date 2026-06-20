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Giriş Tarihi: 20.06.2026 00:28

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav maratonunun başlangıcını oluşturuyor. TYT puanı ile tercih yapılabilen ön lisans programları, adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversite tercih dönemine hazırlanan öğrenciler, 2 yıllık bölümler ve programlar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte TYT puanıyla tercih edilebilecek bölümlere ilişkin detaylar...

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TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri

TYT ile öğrenci alan bölümler, 2026 YKS öncesinde adayların gündeminde yer alıyor. Ön lisans programlarını tercih etmeyi planlayan öğrenciler, bölüm seçeneklerini araştırırken gözler tercih döneminde yayımlanacak kılavuza çevrildi. İşte TYT puanıyla tercih edilebilecek 2 yıllık bölümler...

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

YKS 1. oturumu TYT ile alan bölümler aşağıdaki gibi sıralanıyor. Öte yandan tercih kılavuzu ile birlikte yeni bölümler de üniversitelere gelebilir. Bu nedenle tercihlere karar vermeden önce güncel kılavuzu beklemek önemli. İşte, geçtiğimiz yıllarda tercih listelerinde olan o bölümler:

Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 Yıllık)
Açık Deniz Sondaj Teknolojisi (2 Yıllık)
Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi (2 Yıllık)
Adalet (2 Yıllık)
Ağız ve Diş Sağlığı (2 Yıllık)
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 Yıllık)
Ambalaj Tasarımı (2 Yıllık)
Ameliyathane Hizmetleri (2 Yıllık)
Anestezi (2 Yıllık)
Arıcılık (2 Yıllık)
Aşçılık (2 Yıllık)
Atçılık ve Antrenörlüğü (2 Yıllık)
Atık Yönetimi (2 Yıllık)
Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)
Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (2 Yıllık)
Bağcılık (2 Yıllık)
Bahçe Tarımı (2 Yıllık)
Bankacılık ve Sigortacılık (2 Yıllık)
Basım ve Yayım Teknolojileri (2 Yıllık)
Bilgi Yönetimi (2 Yıllık)
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (2 Yıllık)
Bilgisayar Operatörlüğü (2 Yıllık)
Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık)
Bilgisayar Teknolojisi (2 Yıllık)
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 Yıllık)
Bitki Koruma (2 Yıllık)
Biyokimya (2 Yıllık)
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 Yıllık)
Boya Teknolojisi (2 Yıllık)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık)
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)
CNC Programlama ve Operatörlüğü (2 Yıllık)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (2 Yıllık)
Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 Yıllık)
Çevre Koruma ve Kontrol (2 Yıllık)
Çevre Sağlığı (2 Yıllık)
Çevre Temizliği ve Denetimi (2 Yıllık)
Çim Alan Tesisi ve Yönetimi (2 Yıllık)
Çini Sanatı ve Tasarımı (2 Yıllık)
Çocuk Gelişimi (2 Yıllık)
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 Yıllık)
Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon (2 Yıllık)
Deniz Brokerliği (2 Yıllık)
Deniz Ulaştırma ve İşletme (2 Yıllık)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (2 Yıllık)
Deri Teknolojisi (2 Yıllık)
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği (2 Yıllık)
Dış Ticaret (2 Yıllık)
Dijital Fabrika Teknolojileri (2 Yıllık)
Diş Protez Teknolojisi (2 Yıllık)

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TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri

Diyaliz (2 Yıllık)
Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 Yıllık)
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 Yıllık)
Döküm (2 Yıllık)
Eczane Hizmetleri (2 Yıllık)
Elektrik (2 Yıllık)
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (2 Yıllık)
Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronik Teknolojisi (2 Yıllık)
Elektronörofizyoloji (2 Yıllık)
Emlak Yönetimi (2 Yıllık)
Endüstri Ürünleri Tasarımı (2 Yıllık)
Endüstriyel Cam ve Seramik (2 Yıllık)
Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
Endüstriyel Kalıpçılık (2 Yıllık)
Enerji Tesisleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık)
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (2 Yıllık)
Eser Koruma (2 Yıllık)
Et ve Ürünleri Teknolojisi (2 Yıllık)
E-Ticaret ve Pazarlama (2 Yıllık)
Ev İdaresi (2 Yıllık)
Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık)
Fındık Eksperliği (2 Yıllık)
Fidan Yetiştiriciliği (2 Yıllık)
Fizyoterapi (2 Yıllık)
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 Yıllık)
Geleneksel El Sanatları (2 Yıllık)
Geleneksel Tekstillerin Korunması ve Restorasyonu (2 Yıllık)
Gemi İnşaatı (2 Yıllık)
Gemi Makineleri İşletmeciliği (2 Yıllık)
Geoteknik (2 Yıllık)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 Yıllık)
Gıda Teknolojisi (2 Yıllık)
Giyim Üretim Teknolojisi (2 Yıllık)
Görsel İletişim (2 Yıllık)
Grafik Tasarımı (2 Yıllık)
Halıcılık ve Kilimcilik (2 Yıllık)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık)
Harita Kadastro (2 Yıllık)
Hasta Bakımı (2 Yıllık)
Hava Lojistiği (2 Yıllık)
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi (2 Yıllık)

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (2 Yıllık)
İç Mekan Tasarımı (2 Yıllık)
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık)
İkram Hizmetleri (2 Yıllık)
İlahiyat (2 Yıllık)
İlk ve Acil Yardım (2 Yıllık)
İnsan Kaynakları Yönetimi (2 Yıllık)
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (2 Yıllık)
İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık)
İnternet ve Ağ Teknolojileri (2 Yıllık)
İslami İlimler (2 Yıllık)
İş Makineleri Operatörlüğü (2 Yıllık)
İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık)
İş ve Uğraşı Terapisi (2 Yıllık)
İşletme Yönetimi (2 Yıllık)
Kaynak Teknolojisi (2 Yıllık)
Kimya Teknolojisi (2 Yıllık)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (2 Yıllık)
Kooperatifçilik (2 Yıllık)
Kozmetik Teknolojisi (2 Yıllık)
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı (2 Yıllık)
Kültürel Miras ve Turizm (2 Yıllık)
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği (2 Yıllık)

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri

Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık)
Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık)
Lojistik (2 Yıllık)
Madencilik Teknolojisi (2 Yıllık)
Makine (2 Yıllık)
Makine Resim ve Konstrüksiyonu (2 Yıllık)
Maliye (2 Yıllık)
Mantarcılık (2 Yıllık)
Marka İletişimi (2 Yıllık)
Marine ve Yat İşletmeciliği (2 Yıllık)
Medya ve İletişim (2 Yıllık)
Mekatronik (2 Yıllık)

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (2 Yıllık)
Mermer Teknolojisi (2 Yıllık)
Metalurji (2 Yıllık)
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi (2 Yıllık)
Mimari Dekoratif Sanatlar (2 Yıllık)
Mimari Restorasyon (2 Yıllık)
Mobil Teknolojileri (2 Yıllık)
Mobilya ve Dekorasyon (2 Yıllık)
Moda Tasarımı (2 Yıllık)
Moda Yönetimi (2 Yıllık)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık)
Nüfus ve Vatandaşlık (2 Yıllık)
Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (2 Yıllık)
Nükleer Tıp Teknikleri (2 Yıllık)
Odyometri (2 Yıllık)
Optisyenlik (2 Yıllık)

Organik Tarım (2 Yıllık)
Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 Yıllık)
Ortopedik Protez ve Ortez (2 Yıllık)
Otobüs Kaptanlığı (2 Yıllık)
Otomotiv Teknolojisi (2 Yıllık)
Otopsi Yardımcılığı (2 Yıllık)

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölüme girilir? 2 yıllık üniversite bölümleri

Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık)
Pastacılık ve Ekmekçilik (2 Yıllık)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık)
Pazarlama (2 Yıllık)
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri (2 Yıllık)
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (2 Yıllık)

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık)
Podoloji (2 Yıllık)
Polimer Teknolojisi (2 Yıllık)
Posta Hizmetleri (2 Yıllık)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 Yıllık)
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 Yıllık)

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#TYT #YKS

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