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TYT puanı ile alan bölümler 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölümler kazanılır? 2 yıllık üniversite bölümleri
Giriş Tarihi: 19.06.2026 23:14
TYT puanı ile alan bölümler 2026: YKS TYT puanıyla hangi bölümler kazanılır? 2 yıllık üniversite bölümleri
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav maratonunun başlangıcını oluşturuyor. TYT puanı ile tercih yapılabilen ön lisans programları, adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Üniversite tercih dönemine hazırlanan öğrenciler, 2 yıllık bölümler ve programlar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. İşte TYT puanıyla tercih edilebilecek bölümlere ilişkin detaylar...