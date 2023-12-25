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Haberler Fotohaber ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 Dini günler ve kandil takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 13:59

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 Dini günler ve kandil takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

2024 yılına az bir süre kala üç aylar ne zaman sorusu yanıt arıyor. Müslümanlık alemi için önemli olan bu tarihler 2024 yılında hangi günler gerçekleşecek, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen müslümanlarca araştırılıyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç ayların tarihi tüm İslam alemini yakından ilgilendiriyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 Dini günler ve kandil takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

2024 yılı dini takvimi üç ayların başlamasına az bir süre kala araştırılıyor. Üç aylar Receb ayıyla birlikte Ocak ayında başlarken, Ramazan ayıyla ise son bulacak. Peki, 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 Dini günler ve kandil takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 Dini günler ve kandil takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

RECEP AYININ İLK GÜNÜ NE YAPILIR?

Günahlardan arınmak için en uygun aylardan birisi de Recep ayıdır. Recep ayında kılınan nafile namazlara Recep ayı namazı denilir. Bu namazlar, Recep ayının ilk gecesinde 20 rekat ve ay içerisine yayılan 30 rekat nafile namazlardır, ikişer rekat olarak kılınır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 Dini günler ve kandil takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

ÜÇ AYLARDA HANGİ DUALARI YAPMALIYIZ?

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır. Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.2

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 Dini günler ve kandil takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü,

Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak

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