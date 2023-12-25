Giriş Tarihi: 25.12.2023 13:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
13:59
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 Dini günler ve kandil takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?
2024 yılına az bir süre kala üç aylar ne zaman sorusu yanıt arıyor. Müslümanlık alemi için önemli olan bu tarihler 2024 yılında hangi günler gerçekleşecek, dini vazifelerini yerine getirmek isteyen müslümanlarca araştırılıyor. Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran üç ayların tarihi tüm İslam alemini yakından ilgilendiriyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? 2024 Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?