ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2024 Dini günler ve kandil takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman, kaç gün kaldı?

ÜÇ AYLARDA HANGİ DUALARI YAPMALIYIZ?

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Üç aylara girildiği vakit, okunması gereken dua Nebiyy-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in okumuş olduğu duadır. Bu ayda, mümkün olduğu kadar Hatm-i Enbiya yapmalı ve oruç tutmalıdır.2