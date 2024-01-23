Giriş Tarihi: 23.01.2024 20:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
20:37
YENİ BÖLÜM Üç Kız Kardeş 71. Bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş canlı izle
Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş her hafta Salı günleri takip ediliyor. Sezonlardır takip edilen yapımın başrollerinde Özgü Kaya ve Berker Güven yer alıyor. Yeni bölümde Somer, gerçeklerden annesinin haberinin olmasını istemez ancak Türkan, Rüçhan'ın her şeyi bilmesi gerektiğini düşünür. İşte, 23 Ocak Üç Kız Kardeş 71. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…