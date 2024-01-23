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Haberler Fotohaber YENİ BÖLÜM Üç Kız Kardeş 71. Bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş canlı izle
Giriş Tarihi: 23.01.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 20:37

YENİ BÖLÜM Üç Kız Kardeş 71. Bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş canlı izle

Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş her hafta Salı günleri takip ediliyor. Sezonlardır takip edilen yapımın başrollerinde Özgü Kaya ve Berker Güven yer alıyor. Yeni bölümde Somer, gerçeklerden annesinin haberinin olmasını istemez ancak Türkan, Rüçhan'ın her şeyi bilmesi gerektiğini düşünür. İşte, 23 Ocak Üç Kız Kardeş 71. Son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz…

YENİ BÖLÜM Üç Kız Kardeş 71. Bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş canlı izle

Üç Kız Kardeş son bölüm için ekran başında yerler alındı. Aşk, aile ve arkadaşlık ilişkilerine odaklanan yapımda yeni gelişmeler takip ediliyor. Somer ve Türkan'ın aşkı dizi takipçilerinin gündeminde. Tansiyon giderek yükseliyor. İşte, Kanal D Üç Kız Kardeş 71. Bölüm izle ekranı…

YENİ BÖLÜM Üç Kız Kardeş 71. Bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş canlı izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ 71. BÖLÜM İZLE

23 Ocak tarihli dizinin son bölümünü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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YENİ BÖLÜM Üç Kız Kardeş 71. Bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş canlı izle

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Rüçhan Adnan'dan duyduklarının etkisindeyken, Somer gerçeklerden annesinin haberinin olmasını istemiyordu…Belki de Kartal ve Adnan'ın yakınlığını annesine kalkan olarak kullanmayı düşünürken. Türkan'ın bütün bu olanlar içine sinmezken, gerçeği Rüçhan'ın öğrenmesi gerektiğini savunuyordu.

YENİ BÖLÜM Üç Kız Kardeş 71. Bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş canlı izle

Adnan ise Kartal'ın artık bu sırra yaklaştığının iyice farkındadır, yalanlarıyla Kartal'ı mevzulardan uzak tutmaya çalışır. Serdar ve Dönüş cephesinde ise yeni adımlar atılırken, Uzay yine hinlikler peşinde annesini oyuna getirmeye çalışır.

YENİ BÖLÜM Üç Kız Kardeş 71. Bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş canlı izle

Türkan'ın çocuklara yaptığı sürprizle Korman ailesinin biraz daha yüzü gülmüşken tekrar talihsizlikler peşlerini bırakmayacaktır. Kartal şüphelerinin peşindeyken, Somer bildiği gerçekleri daha ne kadar saklayacak? Kartal duyduğu gerçeklerle nasıl başa çıkacaktır?

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