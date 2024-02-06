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Giriş Tarihi: 06.02.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 23:06

Üç Kız Kardeş 74. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Üç Kız Kardeş 74. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dram ve romantik türündeki dizi, son olarak 73. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Berker Güven ve Özgü Kaya'nın yer aldığı yapımın son bölümünde Kartal, Rüçhan'a oğlunu getirme sözü verir. Somer ise Türkan'ın rahatsızlanması ardından daha akıllıca hareket etmeye başlar. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Kanal D ile Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Üç Kız Kardeş 74. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Kanal D'nin dram ve romantik türündeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Sevilay ve Adnan'ın iş birliği devam ederken kara kaplı bir defter ortaya çıktı. Bu defter Özer'in çıkış bileti mi olacak, yoksa Adnan'ın başına yeni işler mi açacak? Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Kanal D ile Üç Kız Kardeş 74. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Üç Kız Kardeş 74. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE!

6 Şubat 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Üç Kız Kardeş 73. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler

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Üç Kız Kardeş 74. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 74. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Üç Kız Kardeş 74. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Üç Kız Kardeş 74. bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/fragmanlar

Üç Kız Kardeş 74. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 73. BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan yeni bölümün özeti şöyle;

Rüçhan henüz oğlundan bir iz bulamazken; Kartal, Rüçhan'a oğlunu getirme sözü verir.

Üç Kız Kardeş 74. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Türkan'ın rahatsızlanmasıyla dersini alan Somer, daha akıllıca hareket etmeye başlayarak, Türkan'ın vesilesiyle, gerçekleri öğrenmek adına önce babasıyla konuşmaya gidip yapılan yolsuzlukların peşine düşüp, babasını kurtarmayı kafasına koyar.

Derya ve Kartal cephesinde imkansız aşkın tohumları çoktan ekilmiştir, yaşananların etkisinde birbirlerinden uzak kalmaya çalıştıkça çıkmaza girerler. Türkan, Derya'dan iyice işkillenmeye başlar.

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