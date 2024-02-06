Üç Kız Kardeş 74. yeni bölüm fragmanı: Kanal D Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 06.02.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
23:06
Üç Kız Kardeş 74. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dram ve romantik türündeki dizi, son olarak 73. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Berker Güven ve Özgü Kaya'nın yer aldığı yapımın son bölümünde Kartal, Rüçhan'a oğlunu getirme sözü verir. Somer ise Türkan'ın rahatsızlanması ardından daha akıllıca hareket etmeye başlar. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Kanal D ile Üç Kız Kardeş fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...