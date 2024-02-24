Giriş Tarihi: 24.02.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
20:29
Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş "Somer ve Kartal kurtulacak mı?"
Üç Kız Kardeş, 24 Şubat Cumartesi akşamı yeni gününde yayında! Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Rüçhan, Kartal'ın oğlu olduğunu öğrenir ve Adnan tarafından darp edilen Kartal'ı gömüleceği mezardan çıkarıp hastaneye yetiştirir. Somer ve Kartal namlunun ucundadır. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Üç Kız Kardeş 75. Bölüm canlı izle ekranı!