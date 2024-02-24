Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş "Somer ve Kartal kurtulacak mı?"

ÜÇ KIZ KARDEŞ 75. BÖLÜM ÖZETİ

Rüçhan, Kartal'ın oğlu olduğunu öğrenir ve Adnan tarafından darp edilen Kartal'ı gömüleceği mezardan çıkarıp hastaneye yetiştirir. Ancak Adnan rahat durmaz ve Rüçhan'ı iki çocuğu arasında seçim yapmaya zorlar. Somer ve Kartal'a namluyu doğrultan Adnan, Rüçhan'a çocuklarından hangisini öldüreceğini seçmesini ister. Peki Rüçhan, Kartal ve Somer'i kurtarabilecek mi?