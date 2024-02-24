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Giriş Tarihi: 24.02.2024 20:26 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:29

Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş "Somer ve Kartal kurtulacak mı?"

Üç Kız Kardeş, 24 Şubat Cumartesi akşamı yeni gününde yayında! Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda bu hafta Rüçhan, Kartal'ın oğlu olduğunu öğrenir ve Adnan tarafından darp edilen Kartal'ı gömüleceği mezardan çıkarıp hastaneye yetiştirir. Somer ve Kartal namlunun ucundadır. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, merak edilen sorunun yanıtı için Üç Kız Kardeş 75. Bölüm canlı izle ekranı!

Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş Somer ve Kartal kurtulacak mı?

Kanal D'nin dram ve romantik türündeki dizisi Üç Kız Kardeş yeni gününde 75. Bölüm ile ekranlara geliyor. a. Yeni bölümde Adnan kaybetmek istemediği oğlu Kartal'ı, Rüçhan'dan uzak tutabilmek her yolu dener fakat Rüçhan gerçekleri öğrenir. Türkan ve Somer yeniden kavuşmuşken ayrılıyorlar mı? İşte, Üç Kız Kardeş 75. bölüm canlı izle

Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş Somer ve Kartal kurtulacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 75. BÖLÜM CANLI İZLE

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş Somer ve Kartal kurtulacak mı?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 75. BÖLÜM ÖZETİ

Rüçhan, Kartal'ın oğlu olduğunu öğrenir ve Adnan tarafından darp edilen Kartal'ı gömüleceği mezardan çıkarıp hastaneye yetiştirir. Ancak Adnan rahat durmaz ve Rüçhan'ı iki çocuğu arasında seçim yapmaya zorlar. Somer ve Kartal'a namluyu doğrultan Adnan, Rüçhan'a çocuklarından hangisini öldüreceğini seçmesini ister. Peki Rüçhan, Kartal ve Somer'i kurtarabilecek mi?

Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş Somer ve Kartal kurtulacak mı?

Somer, Türkan ve ailesi için sıfırdan başlayarak yeniden hayatını kazanmaya çalışıyor. Rüçhan, yıllar sonra kavuştuğu oğlu Kartal ile hastane odasında yüzleşiyor. Sadık ise Müjgan'ın elinden tutarak evine getiriyor. Sadık, tüm ailesine Müjgan ile evleneceğini duyuruyor.

Üç Kız Kardeş 75. bölüm izle! Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş Somer ve Kartal kurtulacak mı?

Somer, uzun zamandır Türkan'la baş başa kalamadığını fark eder ve sürpriz hazırlar. Türkan, Somer'in sürprizi karşısında oldukça mutlu olur. İkili romantik bir gün geçirirken aşklarını tazelerler.

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