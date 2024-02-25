Giriş Tarihi: 25.02.2024 01:36
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
01:36
Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda Rüçhan oğullarıyla sınandı. Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş yayınlanan son bölümün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Heyecanın doruklarda olduğu son bölümün ardından 76. Bölüm fragmanı bekleniyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?