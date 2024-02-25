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Haberler Fotohaber Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 25.02.2024 01:36 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 01:36

Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi sevilen oyuncuların yer aldığı yapımda Rüçhan oğullarıyla sınandı. Kanal D'nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş yayınlanan son bölümün ardından, yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Heyecanın doruklarda olduğu son bölümün ardından 76. Bölüm fragmanı bekleniyor. Peki, Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Kanal D'nin dram ve romantik türündeki dizisi Üç Kız Kardeş yeni gününde 75. Bölüm ile ekranlara geldi. Bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm için fragman arayışına başladı. Peki Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 76. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/fragmanlar/uc-kiz-kardes-76-bolum-fragmani

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Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE

Üç Kız Kardeş dizisi son bölümünü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uc-kiz-kardes/bolumler/uc-kiz-kardes-son-bolum

Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

ÜÇ KIZ KARDEŞ 75. BÖLÜM ÖZETİ

24 Şubat Cumartesi günü yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin 75. bölümünde Rüçhan oğlunu bulmuşken tekrar kaybetmekle karşı karşıya kalır.

Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Rüçhan oğlunu bulmuşken tekrar kaybetmekle karşı karşıya kalır. Öldüğünü sandığı oğlunu yaşatmaya çalışır, diğer taraftan Rüçhan başından geçenleri Somer'e günah çıkarırcasına anlatsa da Somer bu durumu kabullenebilecek midir? Derya'nın ise, Kartal için olan endişesi Somer'i ve Türkan'ı iyice işkillendirmeye başlar.

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