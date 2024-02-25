Üç Kız Kardeş 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak?

Rüçhan oğlunu bulmuşken tekrar kaybetmekle karşı karşıya kalır. Öldüğünü sandığı oğlunu yaşatmaya çalışır, diğer taraftan Rüçhan başından geçenleri Somer'e günah çıkarırcasına anlatsa da Somer bu durumu kabullenebilecek midir? Derya'nın ise, Kartal için olan endişesi Somer'i ve Türkan'ı iyice işkillendirmeye başlar.