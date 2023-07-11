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Haberler Fotohaber Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:06

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Temmuz ayıyla birlikte binlerce öğretmenin gözü, 'ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023'e çevrildi. MEB'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimini yayınlaması ile birlikte, ücretli öğretmenlik başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmak isteyen öğretmen adayları, bu sene de başvurularını Milli Eğitim Müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023 için araştırmalar hız kazandı. Yeni eğitim ve öğretim yılı takviminin yayınlanması ile birlikte, eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapmayı isteyen adaylar, 'Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, başvurular nasıl ve nereden yapılır' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ücretli öğretmenlik başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler;

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ücretli öğretmenlik başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında alınıyor. Her ilçede ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır.

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Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ NELERDİR?

Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.

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