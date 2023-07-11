Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023: Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 11.07.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 10:06

Temmuz ayıyla birlikte binlerce öğretmenin gözü, 'ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023'e çevrildi. MEB'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimini yayınlaması ile birlikte, ücretli öğretmenlik başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Eğitim öğretim kurumlarında görev yapmak isteyen öğretmen adayları, bu sene de başvurularını Milli Eğitim Müdürlükleri ya da e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır? İşte Ücretli öğretmenlik başvuru tarihi 2023