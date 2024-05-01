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Haberler Fotohaber Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği devam edecek mi, ne zaman son?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 17:13

Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği devam edecek mi, ne zaman son?

2023 Nisan ayında başlatılan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasında son tarih Mayıs ayına girilmesiyle birlikte gündeme geldi. Yaklaşık 20 milyon haneye verilen destek ile faturalarda aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor. Bir yılın dolması sebebiyle ücretsiz doğalgaz desteğinin bitip bitmediği araştırılıyor. Öte yandan BOTAŞ, Mayıs ayında doğalgaz faturaları için fiyat tarifesi kararını açıkladı. Peki, Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, devam edecek mi? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli? İşte detaylar.

Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği devam edecek mi, ne zaman son?

Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, devam edecek mi soruları yanıt arıyor. Nisan 2023'ten bu yana devam eden destek kapsamında aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülüyordu. Ancak 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması için belirlenen sürenin sonuna gelindi. Peki, Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli?

Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği devam edecek mi, ne zaman son?

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DESTEĞİ BİTTİ Mİ, DEVAM EDECEK Mİ?

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Karadeniz gazının şebekeye bağlanması nedeniyle aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülüyordu.

Ancak ücretsiz doğalgaz desteği için belirlenen sürenin sonuna gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulaması, 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla sona erdi.

Yaklaşık 20 milyon haneye verilen 25 metreküplük doğalgaz desteğinin sona ermesi ile faturalarda artık 150 TL'lik aylık destek de sona erecek.

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Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği devam edecek mi, ne zaman son?

Öte yandan Mayıs ayında doğalgaz faturaları için fiyat tarifesi kararı da BOTAŞ tarafından açıklandı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda Mayıs'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Mayıs'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği devam edecek mi, ne zaman son?

25 METREKÜP DOĞALGAZ NE KADAR, KAÇ TL?

1000 metreküp doğalgaz 4080 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor.

Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği devam edecek mi, ne zaman son?
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