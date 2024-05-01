Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği devam edecek mi, ne zaman son?

Öte yandan Mayıs ayında doğalgaz faturaları için fiyat tarifesi kararı da BOTAŞ tarafından açıklandı.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda Mayıs'ta geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine Mayıs'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.