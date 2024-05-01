Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, ne zaman bitecek? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği devam edecek mi, ne zaman son?

Giriş Tarihi: 01.05.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
17:13
2023 Nisan ayında başlatılan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz uygulamasında son tarih Mayıs ayına girilmesiyle birlikte gündeme geldi. Yaklaşık 20 milyon haneye verilen destek ile faturalarda aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor. Bir yılın dolması sebebiyle ücretsiz doğalgaz desteğinin bitip bitmediği araştırılıyor. Öte yandan BOTAŞ, Mayıs ayında doğalgaz faturaları için fiyat tarifesi kararını açıkladı. Peki, Ücretsiz doğalgaz desteği bitti mi, devam edecek mi? Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz desteği ne zamana kadar geçerli? İşte detaylar.