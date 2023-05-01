ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESİ RESMİ GAZETE'DE! Doğalgaz bedava mı oldu? Doğalgaz indirimi başladı mı, faturalar hangi ay ücretsiz olacak?

1 yıl boyunca indirimli, 1 ay ise ücretsiz doğalgaz müjdesi detayları netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konutlara bir ay bedava doğalgaz sağlanacağını duyurmuş ve 12 ay boyunca 25 metreküpe kadar denk gelen tutarın alınmayacağını belirtmişti. Ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek sorusu Resmi Gazete kararı ile yanıt buldu. Karara göre, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin belirlenen tarihte gelen fatura tutarları ''0'' olacak. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş "Bu ay doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ücretsiz doğal gaz ne zaman olacak, bu ay ücretsiz mi? İşte vatandaşların merakla araştırdığı o detaylar.