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Haberler Fotohaber ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESİ RESMİ GAZETE'DE! Doğalgaz bedava mı oldu? Doğalgaz indirimi başladı mı, faturalar hangi ay ücretsiz olacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 09:56

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ MÜJDESİ RESMİ GAZETE'DE! Doğalgaz bedava mı oldu? Doğalgaz indirimi başladı mı, faturalar hangi ay ücretsiz olacak?

1 yıl boyunca indirimli, 1 ay ise ücretsiz doğalgaz müjdesi detayları netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konutlara bir ay bedava doğalgaz sağlanacağını duyurmuş ve 12 ay boyunca 25 metreküpe kadar denk gelen tutarın alınmayacağını belirtmişti. Ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek sorusu Resmi Gazete kararı ile yanıt buldu. Karara göre, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin belirlenen tarihte gelen fatura tutarları ''0'' olacak. Bu gelişme sonrası milyonlarca vatandaş "Bu ay doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ücretsiz doğal gaz ne zaman olacak, bu ay ücretsiz mi? İşte vatandaşların merakla araştırdığı o detaylar.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DETAYLARI NETLEŞTİ! Bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz faturası hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi?

Ücretsiz doğalgaz ne zaman verilecek sorusu milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Karadeniz gazı devreye alındı. Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık 25 metreküpe denk gelen doğalgaz indirimi yapılacağının müjdesini vermişti. Bunun yanı sıra konutlardan bir ay fatura alınmayacağını da belirtmişti. '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece ücretsiz doğalgaz ile ilgili detaylar netlik kazandı. Peki, Bu ay doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı, faturalar hangi ay indirimli olacak? İşte, konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DETAYLARI NETLEŞTİ! Bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz faturası hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi?

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

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ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DETAYLARI NETLEŞTİ! Bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz faturası hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI! ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde, 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde açıkladığı, konutlarda '1 ay ücretsiz, 1 yıl boyunca ise indirimli olacak' müjdesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasını kapsayan ilk faturadan ücret alınmayacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.

Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DETAYLARI NETLEŞTİ! Bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz faturası hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi?

DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA, BU AY MI?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesinin 24 Nisan 2023 - 31 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan faturalarında tutar "0" olacak.

Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ DETAYLARI NETLEŞTİ! Bu ay doğalgaz bedava mı? Doğalgaz faturası hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak.

12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

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