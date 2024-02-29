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Haberler Fotohaber Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri
Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:52 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:52

Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

Bahar mevsimine geçişi simgeleyen cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşerken ikincisi ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşmüştü. Mart ayının gelişi ile birlikte üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği merak edildi. Cemreler, hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve toprağın işlenme dönemine gelindiğini haber eder. Peki, üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? İşte cemre düşme tarihleri 2024.

Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul edilir. Sırasıyla önce havaya, sonra suya düşen cemrelerin ardından üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği merak edildi. Peki, üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? İşte detaylar.

Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
19-20 Şubat'ta havaya düşen cemrenin ikincisi suya düşerken, bu tarihten itibaren suyun ısınması bekleniyor.

Üçüncü ve son cemre 5-6 Mart tarihlerinde de toprağa düşecek ve bu tarihten sonra hava sıcaklığında artış devam edecek.

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Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Toplumların hava olaylarına ve bunların tekrarına dayanarak oluşturduğu halk takviminin bir parçası olan "cemre düşmesi", soğuk havalardan bahara geçişe işaret ediyor.

Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri

Hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri
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