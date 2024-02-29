Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
15:52
Üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? 2024 cemre düşme tarihleri
Bahar mevsimine geçişi simgeleyen cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşerken ikincisi ise 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşmüştü. Mart ayının gelişi ile birlikte üçüncü cemrenin ne zaman düşeceği merak edildi. Cemreler, hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını ve toprağın işlenme dönemine gelindiğini haber eder. Peki, üçüncü cemre ne zaman, nereye düşecek? İşte cemre düşme tarihleri 2024.