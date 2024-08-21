UEFA 2024-2025 ÜLKELER GÜNCEL SIRALAMA | UEFA ülke puanlamasında Türkiye kaçıncı sırada, birinci kim oldu?

UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının ardından sürekli olarak güncelleniyor. UEFA 2024-2025 ülkeler puan sıralamada İngiltere zirvede bulunurken Türkiye ise Çek Cumhuriyeti, Norveç, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerle rekabet ediyor. Bu hafta temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla mücadele edecek. Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise rakibi Lugano ile play-off müsabakasına çıkacak. Taraftarlar ve futbolseverler maçların tamamlanmasının ardından UEFA'nın güncel ülkeler puan durumunu merak ediyor.