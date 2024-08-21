Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
16:46
UEFA 2024-2025 ÜLKELER GÜNCEL SIRALAMA | UEFA ülke puanlamasında Türkiye kaçıncı sırada, birinci kim oldu?
UEFA ülke puanı sıralaması, ülke kulüplerinin Avrupa Kupası'na göndereceği takım sayısını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl 9. sırada yer alan ülkemiz, bu sezon kaçıncı sırada olduğu vatandaşlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu hafta oynanacak müsabakalar, ülke puanı açısından büyük önem taşımakta. Peki UEFA 2024-2025 ülkeler puan sıralamasının güncel hali ne , Türkiye kaçıncı sırada, birincilik koltuğunda hangi takım var? İşte UEFA ülke sıralamasında ilk 15 ülkenin listesi…