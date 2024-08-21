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Haberler Fotohaber UEFA 2024-2025 ÜLKELER GÜNCEL SIRALAMA | UEFA ülke puanlamasında Türkiye kaçıncı sırada, birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 21.08.2024 16:46 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 16:46

UEFA 2024-2025 ÜLKELER GÜNCEL SIRALAMA | UEFA ülke puanlamasında Türkiye kaçıncı sırada, birinci kim oldu?

UEFA ülke puanı sıralaması, ülke kulüplerinin Avrupa Kupası'na göndereceği takım sayısını belirlemede kritik bir rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl 9. sırada yer alan ülkemiz, bu sezon kaçıncı sırada olduğu vatandaşlar ve futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu hafta oynanacak müsabakalar, ülke puanı açısından büyük önem taşımakta. Peki UEFA 2024-2025 ülkeler puan sıralamasının güncel hali ne , Türkiye kaçıncı sırada, birincilik koltuğunda hangi takım var? İşte UEFA ülke sıralamasında ilk 15 ülkenin listesi…

UEFA 2024-2025 ÜLKELER GÜNCEL SIRALAMA | UEFA ülke puanlamasında Türkiye kaçıncı sırada, birinci kim oldu?

UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının ardından sürekli olarak güncelleniyor. UEFA 2024-2025 ülkeler puan sıralamada İngiltere zirvede bulunurken Türkiye ise Çek Cumhuriyeti, Norveç, Avusturya, Danimarka gibi ülkelerle rekabet ediyor. Bu hafta temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre'nin Young Boys takımıyla mücadele edecek. Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise rakibi Lugano ile play-off müsabakasına çıkacak. Taraftarlar ve futbolseverler maçların tamamlanmasının ardından UEFA'nın güncel ülkeler puan durumunu merak ediyor.

UEFA 2024-2025 ÜLKELER GÜNCEL SIRALAMA | UEFA ülke puanlamasında Türkiye kaçıncı sırada, birinci kim oldu?

TÜRKİYE, 2024-2025 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı. UEFA ülkeler sıralamasında ülkemiz 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor. Temsilcilerimizin Avrupa'da aldığı sonuçlar, sıralamamız üzerinde önemli bir etkiye sahip. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde boy gösteren takımlarımızın başarısı, ülke puanımızı belirlemekte.

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UEFA 2024-2025 ÜLKELER GÜNCEL SIRALAMA | UEFA ülke puanlamasında Türkiye kaçıncı sırada, birinci kim oldu?

UEFA 2024-2025 ÜLKELER PUAN SIRALAMASI

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.950

6- HOLLANDA - 554.566

7- PORTEKİZ - 49.516

8 - BELÇİKA - 43.400

9- ÇEK CUMHURİYETİ - 36.350

10- TÜRKİYE - 35.300

11- NORVEÇ 30.750

12- İSRAİL - 29.875

13 - AVUSTURYA - 29.100

14- DANİMARKA - 28.700

15- YUNANİSTAN - 28.250

UEFA 2024-2025 ÜLKELER GÜNCEL SIRALAMA | UEFA ülke puanlamasında Türkiye kaçıncı sırada, birinci kim oldu?

BU HAFTANIN MAÇ FİKSTÜRÜ


Şampiyonlar Ligi play-off | Young Boys-Galatasaray 21 Ağustos/22:00

Avrupa Ligi play-off | Lugano-Beşiktaş 22 Ağustos/21:30

Konferans Ligi play-off | St Gallen-Trabzonspor 22 Ağustos/ 22:00

Konferans Ligi play-off | St Patrick's-Başakşehir 22 Ağustos/21:45

UEFA 2024-2025 ÜLKELER GÜNCEL SIRALAMA | UEFA ülke puanlamasında Türkiye kaçıncı sırada, birinci kim oldu?
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