Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:11
Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024 konuğu Uğur Aslan nereli, evli mi? İşte oynadığı dizi ve filmler
Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel konuğu Uğur Aslan kimdir araştırmaları başladı. Yargı dizisinde Komiser Eren rolüne hayat veren ünlü oyuncu Kanal D ekranlarında yer alan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında bu akşam ile izleyici karşısına çıkacak. Yargı, Çukur, Kuruluş Osman, Siyah Beyaz Aşk gibi yapımlarda rol alan isim sesinin güzelliği ile de dikkat çekiyor. Peki; Uğur Aslan kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel 2024 konuğu Uğur Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Uğur Aslan'ın oynadığı dizi ve filmler...