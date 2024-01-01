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Haberler Fotohaber Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024 konuğu Uğur Aslan nereli, evli mi? İşte oynadığı dizi ve filmler
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:11

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024 konuğu Uğur Aslan nereli, evli mi? İşte oynadığı dizi ve filmler

Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel konuğu Uğur Aslan kimdir araştırmaları başladı. Yargı dizisinde Komiser Eren rolüne hayat veren ünlü oyuncu Kanal D ekranlarında yer alan Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programında bu akşam ile izleyici karşısına çıkacak. Yargı, Çukur, Kuruluş Osman, Siyah Beyaz Aşk gibi yapımlarda rol alan isim sesinin güzelliği ile de dikkat çekiyor. Peki; Uğur Aslan kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel 2024 konuğu Uğur Aslan kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Uğur Aslan'ın oynadığı dizi ve filmler...

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024 konuğu Uğur Aslan nereli, evli mi? İşte oynadığı dizi ve filmler

Uğur Aslan kimdir merak ediliyor. Yargı dizisiyle adını geniş kitlere duyuran ünlü oyuncu oyunculuk mesleğinin yanı sıra müziğe olan ilgisiyle de dikkat çekiyor. Uğur Arslan Kale İçi, Ofis İşi, Gümüş, Derdest, Yer Gök Aşk, Kara Sevda, Karadayı gibi yapımlarda rol aldı. Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı Özel programının yılbaşı özel konuğu ünlü oyuncu hakkında Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, evli mi araştırılıyor. Peki, Uğur Aslan nereli, hangi dizilerde oynadı?

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024 konuğu Uğur Aslan nereli, evli mi? İşte oynadığı dizi ve filmler

UĞUR ASLAN KİMDİR?
Uğur Aslan 9 Şubat 1972'de Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Melekli köyünde dokuz çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Reyhanlı Devlet Parasız Yatılı Okulunda, liseyi ise Antakya Ticaret Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümüne bağlı oyunculuk ana sanat dalından lisans derecesi ile mezun oldu.

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Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024 konuğu Uğur Aslan nereli, evli mi? İşte oynadığı dizi ve filmler

Aslan, oyunculuk kariyerine lisede okurken oynadığı tiyatro oyunları ile başladı. Hatay Kültür Tiyatro Topluluğunun dikkatini çekti ve ilk oyunculuk deneyimine Turgut Özakman'ın Bir Şehnaz Oyun adlı oyunu ile adım attı.

Oyunculuk dışında müzik ile de ilgilendiğini ve boş vakitlerinde keman ve ney çaldığını belirten Aslan, "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatro performansı ile seyirci karşısında yer aldı. Ayrıca özel bir üniversitede oyunculuk dersi vermektedir.

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024 konuğu Uğur Aslan nereli, evli mi? İşte oynadığı dizi ve filmler

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra bir süre yalnız müzikle uğraştı ve İstanbul'a yerleşti. Üniversiteden arkadaşı Sema Ergenekon ile 1999 yılında evlendi. Çiftin, ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu oldu.

Aslan, 2005 yılında senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Gümüş adlı dizide Orhan karakterini canlandırdı. Uğur Aslan'ın Dayan Gönlüm adlı şarkısı dizide sık sık yer aldı. Aslan, 2007 yılında Dayan Gönlüm adlı rock albümü çıkardı. Oyunculuğa İki Aile, Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı gibi Türk televizyon dizilerinde rol alarak devam etti. 2021 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Yargı dizisindeki komiser Eren rolü ile popüler oldu.

Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024 konuğu Uğur Aslan nereli, evli mi? İşte oynadığı dizi ve filmler

8 kişilik bir orkestra eşliğinde arabesk şarkılar seslendirerek seyirciye kendi anılarını anlattığı "Afara: Bir Arabesk Müzikali" adlı müzikal tiyatroyu 2021 yılında sahnelemeye başladı. 2022 yılında Kanal D'de yayımlanan Afara adlı müzik-eğlence programını sundu. Televizyon programında ve Afara: Bir Arabesk Müzikali'nde sık sık seslendirdiği Yaradan Kurban adlı parça için tekli albüm çıkardı.

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