Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler Yılbaşı 2024 konuğu Uğur Aslan nereli, evli mi? İşte oynadığı dizi ve filmler

Yükseköğrenimini tamamladıktan sonra bir süre yalnız müzikle uğraştı ve İstanbul'a yerleşti. Üniversiteden arkadaşı Sema Ergenekon ile 1999 yılında evlendi. Çiftin, ikisi kız biri erkek olmak üzere üç çocuğu oldu.

Aslan, 2005 yılında senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı Gümüş adlı dizide Orhan karakterini canlandırdı. Uğur Aslan'ın Dayan Gönlüm adlı şarkısı dizide sık sık yer aldı. Aslan, 2007 yılında Dayan Gönlüm adlı rock albümü çıkardı. Oyunculuğa İki Aile, Yer Gök Aşk, Kayıp, Karadayı gibi Türk televizyon dizilerinde rol alarak devam etti. 2021 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Yargı dizisindeki komiser Eren rolü ile popüler oldu.