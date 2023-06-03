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Haberler Fotohaber Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay’ın siyasi hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 03.06.2023 13:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 13:17

Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay’ın siyasi hayatı ve biyografisi

Ak Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay kimdir merak ediliyor. 5 Aralık 1974'te Konya'da doğan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenim hayatını bu şehirde tamamlayan Uğur İbrahim Altay'ın siyasi hayatı sorgulanıyor. Evli ve üç çocuk babası siyasetçinin 2019 yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Uğur İbrahim Altay siyasi hayatı ve biyografisi ışığında hakkında merak edilen her şey.

Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay’ın siyasi hayatı ve biyografisi

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan ve 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Uğur İbrahim Altay'ın siyasi hayatı oldukça merak ediliyor. Konya'da doğup büyüyen siyasetçi bütün eğitim hayatını bu şehirde tamamladı. Evli ve üç çocuk babası siyasetçinin 2019 yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Uğur İbrahim Altay siyasi hayatı ve biyografisi ışığında hakkında merak edilen her şey.

Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay’ın siyasi hayatı ve biyografisi

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?
1974 yılında Konya'da doğdu. İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi'nde (1991) tamamladı. 1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

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Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay’ın siyasi hayatı ve biyografisi

Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak Şırnak'ta vatani görevini tamamladı. Altay, inşaat mühendisi olarak birçok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay’ın siyasi hayatı ve biyografisi

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı yaptı. 2008 yılında ise TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanlığına seçildi.29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçildi.

Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay’ın siyasi hayatı ve biyografisi

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 03 Mayıs 2018'de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Uğur İbrahim Altay, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra,

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