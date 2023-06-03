Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay’ın siyasi hayatı ve biyografisi

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan ve 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Uğur İbrahim Altay'ın siyasi hayatı oldukça merak ediliyor. Konya'da doğup büyüyen siyasetçi bütün eğitim hayatını bu şehirde tamamladı. Evli ve üç çocuk babası siyasetçinin 2019 yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Uğur İbrahim Altay siyasi hayatı ve biyografisi ışığında hakkında merak edilen her şey.