Giriş Tarihi: 03.06.2023 13:17
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
13:17
Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli, kaç yaşında? Uğur İbrahim Altay’ın siyasi hayatı ve biyografisi
Ak Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay kimdir merak ediliyor. 5 Aralık 1974'te Konya'da doğan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenim hayatını bu şehirde tamamlayan Uğur İbrahim Altay'ın siyasi hayatı sorgulanıyor. Evli ve üç çocuk babası siyasetçinin 2019 yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Uğur İbrahim Altay siyasi hayatı ve biyografisi ışığında hakkında merak edilen her şey.