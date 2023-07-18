Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023: Bursa Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Uludağ Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki bölümleri tercih listesine yazacak olan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel çıkışlı olup alanına uygun bir bölüm seçmeyi düşünen adaylar, Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…
2023 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|230+6
230+6
240+6
270+7
|236
236
246
277
|10.541
8.401
7.590
7.099
|511,85057
460,10847
515,17992
499,53700
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|30.036
25.619
24.700
—
|482,18528
424,32936
486,69925
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
80+2
|88
88
88
82
|41.166
50.003
53.500
56.004
|468,19815
392,22037
451,20846
411,49059
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
|Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
—
1
1
|42.199
Dolmadı
18.200
17.877
|466,96690
Dolmadı
495,98271
472,25449
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|60.165
67.088
65.200
64.901
|446,00380
373,58400
437,76124
399,73279
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|63.082
69.247
67.400
64.740
|442,72416
371,40392
435,20397
399,95749
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|70.592
61.943
56.400
63.212
|434,48255
378,96585
447,83864
401,88689
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|73.004
63.674
68.300
76.317
|431,91549
377,15584
434,28532
385,76600
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|82.366
88.932
79.400
72.440
|422,44306
352,64845
421,50776
390,41438
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|90.198
95.135
89.400
89.855
|414,59849
347,22505
410,75617
370,68815
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
100+3
|113
113
113
103
|119.811
107.847
89.800
68.969
|388,26119
336,71104
410,25956
394,61312
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
90+3
80+2
|103
103
93
82
|121.029
130.336
107.000
102.981
|387,31099
320,15556
392,43604
357,60600
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|130+4
130+4
130+4
125+4
|134
134
134
129
|126.146
121.968
121.000
128.255
|383,21140
325,99579
379,24150
336,33867
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|131.185
139.471
156.000
162.090
|379,29112
314,11925
351,83726
314,06548
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|136.175
142.109
126.000
125.572
|375,68676
312,44310
375,03025
338,34482
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
—
|67
67
62
—
|180.769
179.790
154.000
—
|347,30201
291,63658
353,15814
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|188.899
208.945
215.000
236.281
|342,94106
278,36860
317,45510
280,42822
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|203.447
238.467
221.000
221.888
|335,61816
266,85190
314,27344
285,84277
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|214.904
196.425
198.000
227.600
|330,22220
283,81957
325,88486
283,65790
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|220.193
227.883
210.000
212.626
|327,83710
270,80077
319,82582
289,59697
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|224.083
219.434
176.000
156.434
|326,10202
274,15379
338,60364
317,33419
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bitki Koruma
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|259.007
267.390
271.000
291.499
|311,95696
257,29430
293,57350
262,91251
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|12
10
5
8
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
60+2
70+2
|26
18
21
50
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|308.325
340.602
341.000
363.619
|295,36308
237,61373
270,51347
245,56504
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|319.977
330.163
325.000
322.500
|291,86992
240,10602
275,09333
254,87165
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|335.930
331.021
322.000
322.851
|287,37300
239,90097
275,95220
254,78634
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
3+0
3+0
3+0
|2
—
2
3
|336.298
Dolmadı
Dolmadı
244.984
|287,27920
Dolmadı
Dolmadı
277,39569
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|345.611
361.468
343.000
333.762
|284,70237
232,51476
269,74608
252,16891
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
26
31
31
|357.391
Dolmadı
390.000
396.694
|281,63462
Dolmadı
257,80106
239,00942
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|370.258
370.056
356.000
353.670
|278,45077
229,89967
266,17909
247,68695
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
15
41
41
|404.676
Dolmadı
395.000
400.146
|270,60422
Dolmadı
256,58269
238,36698
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
35+1
|41
5
41
36
|457.906
Dolmadı
459.000
481.816
|260,17891
Dolmadı
243,26439
207,06052
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Zootekni
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
35+1
|41
12
41
36
|474.554
Dolmadı
404.000
400.382
|257,27586
Dolmadı
254,63608
238,32564
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|240+6
240+6
220+6
220+6
|246
246
226
226
|22.378
26.231
13.100
20.393
|424,80483
369,46364
427,88219
406,49342
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|44.013
48.227
28.000
35.356
|408,15557
349,92131
407,01217
390,27630
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|89.019
83.212
77.700
86.820
|383,84126
328,44369
375,06706
354,99055
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|97.065
83.674
55.700
60.629
|380,12400
328,21586
387,02962
370,72036
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl İşletme Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|142.739
162.589
190.000
235.859
|361,51929
296,33522
328,38445
299,84062
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|157.567
174.198
176.000
194.652
|356,24053
292,71785
333,28549
311,35790
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|170.289
173.336
150.000
141.127
|351,94940
292,97911
342,90279
329,78987
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
110+3
120+3
|103
103
113
123
|256.471
278.949
236.000
225.249
|328,38689
267,41210
314,23875
302,63677
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|265.440
265.351
195.000
174.906
|326,37343
270,14684
326,93458
317,61953
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|150+4
150+4
150+4
180+5
|154
154
154
185
|332.934
381.272
394.000
414.548
|312,75123
249,97485
278,65924
265,18702
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|336.853
352.033
278.000
254.743
|312,04747
254,47160
303,08496
295,22876
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
90+3
100+3
|82
82
93
103
|366.067
399.144
360.000
346.787
|306,97147
247,33641
285,16521
276,28436
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|407.578
415.167
349.000
319.420
|300,35845
245,08314
287,28261
281,35489
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi
|Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|415.979
413.127
421.000
432.420
|299,10020
245,36692
273,79082
262,56827
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
140+4
150+4
|144
144
144
154
|435.502
482.368
432.000
439.083
|296,22858
236,39124
271,97953
261,63610
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl İşletme Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|451.317
519.664
505.000
479.654
|293,95813
231,62135
260,70798
256,14078
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|461.362
479.231
360.000
325.540
|292,56938
236,77868
285,13447
280,18430
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
140+4
160+4
|144
144
144
164
|493.780
549.365
536.000
555.012
|288,32121
226,82268
256,30663
246,91067
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|511.916
528.462
459.000
430.024
|286,02038
230,38702
267,69862
262,91963
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl İşletme Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
52
62
62
|573.447
Dolmadı
600.000
600.085
|278,73108
Dolmadı
247,87202
241,98287
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
80+2
70+2
|72
72
82
72
|590.544
569.988
543.000
562.764
|276,81243
221,02731
255,27006
246,02350
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|120+3
120+3
140+4
150+4
|123
57
144
154
|611.998
Dolmadı
575.000
594.725
|274,49634
Dolmadı
250,98469
242,55033
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
128
144
144
|632.971
Dolmadı
513.000
474.877
|272,26752
Dolmadı
259,43466
256,77038
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
90+3
100+3
|103
34
93
103
|655.394
Dolmadı
579.000
583.381
|269,96177
Dolmadı
250,53017
243,77315
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
38
103
103
|664.955
Dolmadı
620.000
619.997
|269,01329
Dolmadı
245,45218
239,90262
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
36
62
62
|685.588
Dolmadı
736.000
769.705
|266,97956
Dolmadı
232,51379
224,12053
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
90+3
100+3
|103
—
93
103
|799.266
Dolmadı
700.000
732.159
|256,55464
Dolmadı
236,28723
228,72181
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|13.455
11.670
9.870
10.818
|433,22665
403,65142
424,44353
416,99328
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|30.692
27.677
26.800
27.629
|380,81844
349,19894
360,88602
353,21568
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|37.518
35.126
35.200
35.017
|362,45600
326,08849
333,12475
329,55586
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|DİL
|3+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|10.510
7.147
9.150
9.292
|418,63052
382,81788
407,37727
411,07424
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
55+2
55+2
|62
62
57
57
|16.405
15.590
14.300
13.824
|408,13622
363,41402
395,94253
401,71608
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|25.186
15.673
14.400
15.590
|397,19693
363,28317
395,70959
398,87317
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
45+2
|52
52
52
47
|57.395
46.753
38.700
47.403
|373,06640
331,36016
367,00565
368,42177
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
180+5
200+5
210+6
|185
185
205
216
|65.972
52.424
35.500
37.907
|368,39774
327,66004
369,79630
375,13296
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|96.338
101.446
82.200
67.106
|355,18651
304,39707
341,02346
357,20734
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|105.861
111.252
—
—
|351,72949
300,88903
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|126.794
148.031
104.000
107.046
|344,84058
289,43956
331,93334
340,37327
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|141.737
158.135
108.000
104.154
|340,53159
286,67875
330,45363
341,41301
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
135+4
150+4
150+4
|139
139
154
154
|148.471
150.346
65.000
68.495
|338,64599
288,79955
349,60017
356,52456
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|185.684
206.838
134.000
122.551
|329,37887
275,03531
321,60840
335,10174
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
15+0
—
—
|15
15
—
—
|214.785
232.649
—
—
|323,18030
269,74364
—
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|256.694
320.063
218.000
186.656
|315,25265
254,42325
299,20358
317,37944
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|312.534
319.506
254.000
262.764
|306,10167
254,50966
291,46521
301,16140
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|370,80128
303,05862
|291.519
342.399
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|363,56390
311,07934
|324.316
301.953
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|360,08223
312,40724
|340.970
295.692
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|350,96623
284,29708
|389.321
461.752
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|349,24404
298,59158
|399.214
367.624
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|347,60886
290,18537
|408.655
420.448
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|344,77431
294,36957
|425.810
393.062
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
—
|31
—
|341,18797
—
|448.348
—
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|340,87137
278,36473
|450.487
507.895
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|337,21739
290,74818
|474.822
416.601
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|336,19794
276,59383
|481.791
522.557
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|332,28035
273,64668
|509.590
547.919
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|330,62912
274,79502
|521.638
537.775
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|330,08162
285,76270
|525.611
451.154
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|329,68298
274,40349
|528.645
541.195
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|324,84628
271,88230
|566.244
563.567
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|320,30242
261,89645
|603.747
660.103
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Moda Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|320,21951
262,98871
|604.434
648.641
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|319,53500
262,72369
|610.423
651.450
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|316,85151
270,91093
|634.058
572.369
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Grafik Tasarımı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|313,00855
255,09006
|669.293
734.442
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|311,76459
257,59978
|680.898
706.117
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Mekatronik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|310,52190
255,73128
|692.631
727.031
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|308,51719
259,91715
|712.125
680.947
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Makine
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|307,33789
255,37406
|723.811
731.171
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|305,69952
249,58359
|740.451
798.796
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|304,55785
260,88265
|752.454
670.838
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Keles Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|302,46446
246,07875
|774.337
840.473
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|301,84076
247,29163
|780.851
826.008
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu
|Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|297,84237
235,64370
|824.160
962.495
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|296,61923
248,21889
|837.575
814.882
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|295,76625
245,38462
|847.318
848.730
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|295,66316
243,88042
|848.449
866.347
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|295,29540
243,95681
|852.560
865.459
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|294,42428
243,06352
|862.717
875.981
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|294,34249
243,73440
|863.598
868.067
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|293,83809
243,06201
|869.515
875.997
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|293,65914
245,70100
|871.562
845.014
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|290,55035
240,55485
|908.286
905.263
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|288,72679
230,83732
|930.319
1.020.633
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
|Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|286,79123
231,77240
|953.985
1.009.133
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|286,29130
241,38315
|960.358
895.471
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|286,19539
238,83214
|961.556
925.231
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|285,71636
231,15399
|967.555
1.016.643
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|285,48328
235,03120
|970.506
969.647
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|285,44936
232,16104
|970.941
1.004.432
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|284,89733
229,66551
|978.045
1.035.500
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|284,26423
234,06720
|986.060
981.179
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu
|Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|281,91533
239,78902
|1.016.569
914.202
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|280,73576
230,14474
|1.032.298
1.029.412
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|280,13816
223,52904
|1.040.228
1.115.821
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|279,93622
226,36452
|1.042.917
1.077.951
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|279,56704
222,89863
|1.047.899
1.124.276
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|277,66825
218,72456
|1.073.739
1.180.413
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Elektrik
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|276,35812
228,94376
|1.091.818
1.044.509
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|275,14893
220,13653
|1.108.642
1.161.584
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|274,48654
224,44626
|1.117.994
1.103.474
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|274,18600
229,74682
|1.122.297
1.034.508
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Tekstil Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|273,92179
218,94583
|1.126.140
1.177.456
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|273,88969
224,99015
|1.126.614
1.096.271
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Endüstriyel Kalıpçılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|273,60847
211,77985
|1.130.599
1.275.318
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|273,34075
226,91938
|1.134.435
1.070.697
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|273,26477
222,43011
|1.135.524
1.130.627
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|273,15724
222,77135
|1.137.108
1.125.947
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|272,00613
223,17702
|1.153.740
1.120.628
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|Bitki Koruma
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|271,78090
223,50516
|1.157.005
1.116.160
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|271,66797
221,18188
|1.158.655
1.147.499
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|270,93032
219,25552
|1.169.415
1.173.305
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Lojistik
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|270,84712
218,37417
|1.170.640
1.185.166
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu
|Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|270,08030
222,27346
|1.181.992
1.132.733
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|269,49229
215,01059
|1.190.789
1.230.234
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|269,28007
215,99113
|1.194.015
1.216.852
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|Makine
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|268,33776
220,60506
|1.208.110
1.155.317
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|267,55514
205,33070
|1.220.105
1.371.547
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|267,07961
215,82740
|1.227.326
1.219.035
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu
|Turist Rehberliği
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|265,70832
210,37655
|1.248.325
1.295.669
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
|Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|265,37523
213,03772
|1.253.475
1.257.763
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|264,68436
212,71232
|1.264.228
1.262.197
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|264,00959
214,68238
|1.274.708
1.234.733
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
|Ormancılık ve Orman Ürünleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|263,22155
207,87233
|1.287.227
1.332.835
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|262,79387
216,69676
|1.293.914
1.207.402
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|262,50286
215,60736
|1.298.699
1.221.974
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|260,84308
211,11887
|1.325.588
1.284.875
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|259,44746
196,40040
|1.348.548
1.506.792
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|258,91791
205,23683
|1.357.266
1.372.986
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|257,97469
203,81766
|1.373.074
1.394.771
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|257,79186
206,22723
|1.376.102
1.357.760
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Özel Güvenlik ve Koruma
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|256,25699
198,20750
|1.402.186
1.480.532
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Keles Meslek Yüksekokulu
|Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|255,99875
205,34948
|1.406.695
1.371.268
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|255,70785
198,56093
|1.411.684
1.475.268
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Pazarlama
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|255,52235
197,31668
|1.414.914
1.493.729
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Tarım Makineleri
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|255,46082
193,09235
|1.416.001
1.549.730
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|254,49007
205,79602
|1.432.801
1.364.369
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|254,16781
199,72801
|1.438.290
1.457.507
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|253,77440
191,13787
|1.445.095
1.571.083
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|252,41888
192,27005
|1.469.121
1.559.133
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|46+2
35+1
|48
36
|252,33630
188,80561
|1.470.587
1.591.082
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu
|Avcılık ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|252,28784
197,43932
|1.471.429
1.491.868
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|252,05430
199,25878
|1.475.627
1.464.760
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|250,44472
196,20042
|1.504.631
1.509.541
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|248,88952
199,89397
|1.533.095
1.454.889
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
44
|248,06517
Dolmadı
|1.548.407
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|247,26006
191,87140
|1.563.471
1.563.539
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|247,25256
184,33943
|1.563.622
1.611.702
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|246,31166
185,11613
|1.581.795
1.609.527
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|245,47604
195,36351
|1.597.489
1.520.990
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Yerel Yönetimler
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|244,99651
193,96143
|1.606.887
1.539.147
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
39
|244,65993
Dolmadı
|1.613.415
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
40+1
|52
41
|244,49373
179,88070
|1.616.649
1.618.161
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|243,51424
191,00046
|1.635.850
1.572.419
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Emlak Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
42
|242,59180
Dolmadı
|1.653.840
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu
|Çini Sanatı ve Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
20
|238,91278
Dolmadı
|1.727.903
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu
|Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
8
|237,86970
Dolmadı
|1.749.776
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu
|Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|35+1
35+1
|36
13
|237,72442
Dolmadı
|1.752.755
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
45+2
|47
40
|237,71758
Dolmadı
|1.752.901
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu
|Seramik ve Cam Tasarımı
(2 Yıllık)
|TYT
|25+1
25+1
|26
21
|236,70794
Dolmadı
|1.773.928
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
12
|236,66909
Dolmadı
|1.774.752
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
17
|236,19522
Dolmadı
|1.784.847
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
29
|234,91997
Dolmadı
|1.812.084
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
45
|234,71187
Dolmadı
|1.816.703
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu
|İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
14
|234,63692
Dolmadı
|1.818.313
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Keles Meslek Yüksekokulu
|Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
28
|232,74491
Dolmadı
|1.859.407
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhaneli Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
21
|231,94697
Dolmadı
|1.877.101
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
36
|231,73135
Dolmadı
|1.881.918
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
43
|231,69776
Dolmadı
|1.882.669
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
23
|230,24153
Dolmadı
|1.915.399
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Keles Meslek Yüksekokulu
|İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
13
|229,01709
Dolmadı
|1.943.516
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu
|Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
31
|227,29431
Dolmadı
|1.983.678
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
12
|226,31667
Dolmadı
|2.006.745
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
|Organik Tarım
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
5
|225,09717
Dolmadı
|2.035.902
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Et ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|55+2
55+2
|57
30
|225,00337
Dolmadı
|2.038.093
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu
|Tohumculuk Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|20+1
20+1
|21
10
|224,50838
Dolmadı
|2.049.866
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
45+2
|52
27
|224,22052
Dolmadı
|2.056.696
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
3
|223,08702
Dolmadı
|2.083.954
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu
|Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
6
|220,86091
Dolmadı
|2.138.164
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
|Bahçe Tarımı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|—
—
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
1+0
|—
—
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|1+0
1+0
|—
—
|Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı