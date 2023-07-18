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Haberler Fotohaber Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023: Bursa Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.07.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 15:41

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023: Bursa Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Uludağ Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki bölümleri tercih listesine yazacak olan adayların araştırma konularının başında geliyor. Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel çıkışlı olup alanına uygun bir bölüm seçmeyi düşünen adaylar, Bursa Uludağ Üniversitesi taban puanları için araştırmaları hızlandırdı. İşte 2023 Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023: Bursa Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Uludağ Üniversitesi taban puanları, bu okuldaki ön lisans ve lisans bölümlerinin taban puanlarını inceleyen adaylara tercih sürecinde yol gösteriyor. Üniversite taban puanları için yayınlanan güncel tablo ile bu okul bünyesinde eğitim veren fakülte ve bölümlerin kontenjanları belli oldu. ÖSYM tarafından paylaşılan güncel veriler arasında Bursa Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları da yer aldı. İşte 2023 Uludağ Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023: Bursa Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2023 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 230+6
230+6
240+6
270+7		 236
236
246
277		 10.541
8.401
7.590
7.099		 511,85057
460,10847
515,17992
499,53700
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 30.036
25.619
24.700
 482,18528
424,32936
486,69925
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 85+3
85+3
85+3
80+2		 88
88
88
82		 41.166
50.003
53.500
56.004		 468,19815
392,22037
451,20846
411,49059
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi		 Tıp
(KKTC Uyruklu) (6 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0		 1

1
1		 42.199
Dolmadı
18.200
17.877		 466,96690
Dolmadı
495,98271
472,25449
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 60.165
67.088
65.200
64.901		 446,00380
373,58400
437,76124
399,73279
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 63.082
69.247
67.400
64.740		 442,72416
371,40392
435,20397
399,95749
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 70.592
61.943
56.400
63.212		 434,48255
378,96585
447,83864
401,88689
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 73.004
63.674
68.300
76.317		 431,91549
377,15584
434,28532
385,76600
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 82.366
88.932
79.400
72.440		 422,44306
352,64845
421,50776
390,41438
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 90.198
95.135
89.400
89.855		 414,59849
347,22505
410,75617
370,68815
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
100+3		 113
113
113
103		 119.811
107.847
89.800
68.969		 388,26119
336,71104
410,25956
394,61312
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
90+3
80+2		 103
103
93
82		 121.029
130.336
107.000
102.981		 387,31099
320,15556
392,43604
357,60600
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 130+4
130+4
130+4
125+4		 134
134
134
129		 126.146
121.968
121.000
128.255		 383,21140
325,99579
379,24150
336,33867
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 131.185
139.471
156.000
162.090		 379,29112
314,11925
351,83726
314,06548
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 136.175
142.109
126.000
125.572		 375,68676
312,44310
375,03025
338,34482
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
 67
67
62
 180.769
179.790
154.000
 347,30201
291,63658
353,15814
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 188.899
208.945
215.000
236.281		 342,94106
278,36860
317,45510
280,42822
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 203.447
238.467
221.000
221.888		 335,61816
266,85190
314,27344
285,84277
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 214.904
196.425
198.000
227.600		 330,22220
283,81957
325,88486
283,65790
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Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023: Bursa Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 220.193
227.883
210.000
212.626		 327,83710
270,80077
319,82582
289,59697
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 224.083
219.434
176.000
156.434		 326,10202
274,15379
338,60364
317,33419
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bitki Koruma
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 259.007
267.390
271.000
291.499		 311,95696
257,29430
293,57350
262,91251
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 12
10
5
8		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
60+2
70+2		 26
18
21
50		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 308.325
340.602
341.000
363.619		 295,36308
237,61373
270,51347
245,56504
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 319.977
330.163
325.000
322.500		 291,86992
240,10602
275,09333
254,87165
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 335.930
331.021
322.000
322.851		 287,37300
239,90097
275,95220
254,78634
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Moleküler Biyoloji ve Genetik
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0
3+0
3+0
3+0		 2

2
3		 336.298
Dolmadı
Dolmadı
244.984		 287,27920
Dolmadı
Dolmadı
277,39569
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Biyosistem Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 345.611
361.468
343.000
333.762		 284,70237
232,51476
269,74608
252,16891
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
26
31
31		 357.391
Dolmadı
390.000
396.694		 281,63462
Dolmadı
257,80106
239,00942
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Bahçe Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 370.258
370.056
356.000
353.670		 278,45077
229,89967
266,17909
247,68695
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarla Bitkileri
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
15
41
41		 404.676
Dolmadı
395.000
400.146		 270,60422
Dolmadı
256,58269
238,36698
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
35+1		 41
5
41
36		 457.906
Dolmadı
459.000
481.816		 260,17891
Dolmadı
243,26439
207,06052
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Zootekni
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
35+1		 41
12
41
36		 474.554
Dolmadı
404.000
400.382		 257,27586
Dolmadı
254,63608
238,32564
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 240+6
240+6
220+6
220+6		 246
246
226
226		 22.378
26.231
13.100
20.393		 424,80483
369,46364
427,88219
406,49342
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 44.013
48.227
28.000
35.356		 408,15557
349,92131
407,01217
390,27630
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 89.019
83.212
77.700
86.820		 383,84126
328,44369
375,06706
354,99055
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 97.065
83.674
55.700
60.629		 380,12400
328,21586
387,02962
370,72036
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl İşletme Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 142.739
162.589
190.000
235.859		 361,51929
296,33522
328,38445
299,84062
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 157.567
174.198
176.000
194.652		 356,24053
292,71785
333,28549
311,35790
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 170.289
173.336
150.000
141.127		 351,94940
292,97911
342,90279
329,78987
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
110+3
120+3		 103
103
113
123		 256.471
278.949
236.000
225.249		 328,38689
267,41210
314,23875
302,63677
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 265.440
265.351
195.000
174.906		 326,37343
270,14684
326,93458
317,61953
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 150+4
150+4
150+4
180+5		 154
154
154
185		 332.934
381.272
394.000
414.548		 312,75123
249,97485
278,65924
265,18702
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 336.853
352.033
278.000
254.743		 312,04747
254,47160
303,08496
295,22876
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
90+3
100+3		 82
82
93
103		 366.067
399.144
360.000
346.787		 306,97147
247,33641
285,16521
276,28436
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 407.578
415.167
349.000
319.420		 300,35845
245,08314
287,28261
281,35489
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Ziraat Fakültesi		 Tarım Ekonomisi
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 415.979
413.127
421.000
432.420		 299,10020
245,36692
273,79082
262,56827
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
140+4
150+4		 144
144
144
154		 435.502
482.368
432.000
439.083		 296,22858
236,39124
271,97953
261,63610
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl İşletme Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 451.317
519.664
505.000
479.654		 293,95813
231,62135
260,70798
256,14078
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 461.362
479.231
360.000
325.540		 292,56938
236,77868
285,13447
280,18430
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
140+4
160+4		 144
144
144
164		 493.780
549.365
536.000
555.012		 288,32121
226,82268
256,30663
246,91067
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 511.916
528.462
459.000
430.024		 286,02038
230,38702
267,69862
262,91963
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl İşletme Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
52
62
62		 573.447
Dolmadı
600.000
600.085		 278,73108
Dolmadı
247,87202
241,98287
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
80+2
70+2		 72
72
82
72		 590.544
569.988
543.000
562.764		 276,81243
221,02731
255,27006
246,02350
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 120+3
120+3
140+4
150+4		 123
57
144
154		 611.998
Dolmadı
575.000
594.725		 274,49634
Dolmadı
250,98469
242,55033
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
128
144
144		 632.971
Dolmadı
513.000
474.877		 272,26752
Dolmadı
259,43466
256,77038
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
90+3
100+3		 103
34
93
103		 655.394
Dolmadı
579.000
583.381		 269,96177
Dolmadı
250,53017
243,77315
Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023: Bursa Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
38
103
103		 664.955
Dolmadı
620.000
619.997		 269,01329
Dolmadı
245,45218
239,90262
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
36
62
62		 685.588
Dolmadı
736.000
769.705		 266,97956
Dolmadı
232,51379
224,12053
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
90+3
100+3		 103

93
103		 799.266
Dolmadı
700.000
732.159		 256,55464
Dolmadı
236,28723
228,72181
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 13.455
11.670
9.870
10.818		 433,22665
403,65142
424,44353
416,99328
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 30.692
27.677
26.800
27.629		 380,81844
349,19894
360,88602
353,21568
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 37.518
35.126
35.200
35.017		 362,45600
326,08849
333,12475
329,55586
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 DİL 3+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 10.510
7.147
9.150
9.292		 418,63052
382,81788
407,37727
411,07424
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
55+2
55+2		 62
62
57
57		 16.405
15.590
14.300
13.824		 408,13622
363,41402
395,94253
401,71608
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet) Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 25.186
15.673
14.400
15.590		 397,19693
363,28317
395,70959
398,87317
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
45+2		 52
52
52
47		 57.395
46.753
38.700
47.403		 373,06640
331,36016
367,00565
368,42177
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 180+5
180+5
200+5
210+6		 185
185
205
216		 65.972
52.424
35.500
37.907		 368,39774
327,66004
369,79630
375,13296
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 96.338
101.446
82.200
67.106		 355,18651
304,39707
341,02346
357,20734
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 105.861
111.252

 351,72949
300,88903
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 126.794
148.031
104.000
107.046		 344,84058
289,43956
331,93334
340,37327
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 141.737
158.135
108.000
104.154		 340,53159
286,67875
330,45363
341,41301
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 135+4
135+4
150+4
150+4		 139
139
154
154		 148.471
150.346
65.000
68.495		 338,64599
288,79955
349,60017
356,52456
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 185.684
206.838
134.000
122.551		 329,37887
275,03531
321,60840
335,10174
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 15+0
15+0

 15
15

 214.785
232.649

 323,18030
269,74364
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 256.694
320.063
218.000
186.656		 315,25265
254,42325
299,20358
317,37944
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 312.534
319.506
254.000
262.764		 306,10167
254,50966
291,46521
301,16140

Uludağ Üniversitesi taban puanları 2023: Bursa Uludağ Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 370,80128
303,05862		 291.519
342.399
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 363,56390
311,07934		 324.316
301.953
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 360,08223
312,40724		 340.970
295.692
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 350,96623
284,29708		 389.321
461.752
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 349,24404
298,59158		 399.214
367.624


BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 347,60886
290,18537		 408.655
420.448
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 344,77431
294,36957		 425.810
393.062
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
 31
 341,18797
 448.348
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 340,87137
278,36473		 450.487
507.895
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 337,21739
290,74818		 474.822
416.601
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 336,19794
276,59383		 481.791
522.557
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 332,28035
273,64668		 509.590
547.919
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 330,62912
274,79502		 521.638
537.775
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 330,08162
285,76270		 525.611
451.154
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 329,68298
274,40349		 528.645
541.195
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 324,84628
271,88230		 566.244
563.567
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 320,30242
261,89645		 603.747
660.103
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Moda Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 320,21951
262,98871		 604.434
648.641
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 319,53500
262,72369		 610.423
651.450
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 Laborant ve Veteriner Sağlık
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 316,85151
270,91093		 634.058
572.369
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Grafik Tasarımı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 313,00855
255,09006		 669.293
734.442
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 311,76459
257,59978		 680.898
706.117
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Mekatronik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 310,52190
255,73128		 692.631
727.031
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 308,51719
259,91715		 712.125
680.947
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Makine
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 307,33789
255,37406		 723.811
731.171
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 305,69952
249,58359		 740.451
798.796
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 304,55785
260,88265		 752.454
670.838
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Keles Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 302,46446
246,07875		 774.337
840.473
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 301,84076
247,29163		 780.851
826.008
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu		 Atçılık ve Antrenörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 297,84237
235,64370		 824.160
962.495
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 296,61923
248,21889		 837.575
814.882
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 295,76625
245,38462		 847.318
848.730
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 295,66316
243,88042		 848.449
866.347
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 295,29540
243,95681		 852.560
865.459
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 294,42428
243,06352		 862.717
875.981
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 294,34249
243,73440		 863.598
868.067
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 293,83809
243,06201		 869.515
875.997
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 293,65914
245,70100		 871.562
845.014
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 290,55035
240,55485		 908.286
905.263
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 288,72679
230,83732		 930.319
1.020.633
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu		 Otomotiv Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 286,79123
231,77240		 953.985
1.009.133
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 286,29130
241,38315		 960.358
895.471
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 286,19539
238,83214		 961.556
925.231
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 285,71636
231,15399		 967.555
1.016.643
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 285,48328
235,03120		 970.506
969.647
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 285,44936
232,16104		 970.941
1.004.432
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 284,89733
229,66551		 978.045
1.035.500
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 284,26423
234,06720		 986.060
981.179
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu		 Mimari Restorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 281,91533
239,78902		 1.016.569
914.202
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 280,73576
230,14474		 1.032.298
1.029.412
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 280,13816
223,52904		 1.040.228
1.115.821
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 279,93622
226,36452		 1.042.917
1.077.951
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Deniz ve Liman İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 279,56704
222,89863		 1.047.899
1.124.276
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Endüstriyel Kalıpçılık
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 277,66825
218,72456		 1.073.739
1.180.413
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Elektrik
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 276,35812
228,94376		 1.091.818
1.044.509
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 275,14893
220,13653		 1.108.642
1.161.584
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 274,48654
224,44626		 1.117.994
1.103.474
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 İnşaat Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 274,18600
229,74682		 1.122.297
1.034.508
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Tekstil Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 273,92179
218,94583		 1.126.140
1.177.456
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 273,88969
224,99015		 1.126.614
1.096.271
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Endüstriyel Kalıpçılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 273,60847
211,77985		 1.130.599
1.275.318
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 273,34075
226,91938		 1.134.435
1.070.697
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 273,26477
222,43011		 1.135.524
1.130.627
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 273,15724
222,77135		 1.137.108
1.125.947
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 272,00613
223,17702		 1.153.740
1.120.628
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 Bitki Koruma
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 271,78090
223,50516		 1.157.005
1.116.160
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 271,66797
221,18188		 1.158.655
1.147.499
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 65+2
65+2		 67
67		 270,93032
219,25552		 1.169.415
1.173.305
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Lojistik
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 270,84712
218,37417		 1.170.640
1.185.166
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu		 Harita ve Kadastro
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 270,08030
222,27346		 1.181.992
1.132.733
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 269,49229
215,01059		 1.190.789
1.230.234
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 269,28007
215,99113		 1.194.015
1.216.852
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 Makine
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 268,33776
220,60506		 1.208.110
1.155.317
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 267,55514
205,33070		 1.220.105
1.371.547
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 267,07961
215,82740		 1.227.326
1.219.035
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu		 Turist Rehberliği
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 265,70832
210,37655		 1.248.325
1.295.669
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu		 Elektronik Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 265,37523
213,03772		 1.253.475
1.257.763
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 264,68436
212,71232		 1.264.228
1.262.197
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 264,00959
214,68238		 1.274.708
1.234.733
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu		 Ormancılık ve Orman Ürünleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 263,22155
207,87233		 1.287.227
1.332.835
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 262,79387
216,69676		 1.293.914
1.207.402
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 262,50286
215,60736		 1.298.699
1.221.974
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Yerel Yönetimler
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 260,84308
211,11887		 1.325.588
1.284.875
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 259,44746
196,40040		 1.348.548
1.506.792
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 258,91791
205,23683		 1.357.266
1.372.986
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 257,97469
203,81766		 1.373.074
1.394.771
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
40+1		 52
41		 257,79186
206,22723		 1.376.102
1.357.760
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Özel Güvenlik ve Koruma
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
36		 256,25699
198,20750		 1.402.186
1.480.532
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Keles Meslek Yüksekokulu		 Bankacılık ve Sigortacılık
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 255,99875
205,34948		 1.406.695
1.371.268
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 255,70785
198,56093		 1.411.684
1.475.268
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Pazarlama
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 255,52235
197,31668		 1.414.914
1.493.729
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Tarım Makineleri
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 255,46082
193,09235		 1.416.001
1.549.730
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 254,49007
205,79602		 1.432.801
1.364.369
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 254,16781
199,72801		 1.438.290
1.457.507
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 253,77440
191,13787		 1.445.095
1.571.083
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 252,41888
192,27005		 1.469.121
1.559.133
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Tekstil Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 46+2
35+1		 48
36		 252,33630
188,80561		 1.470.587
1.591.082
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu		 Avcılık ve Yaban Hayatı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 252,28784
197,43932		 1.471.429
1.491.868
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 252,05430
199,25878		 1.475.627
1.464.760
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 250,44472
196,20042		 1.504.631
1.509.541
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhaneli Meslek Yüksekokulu		 Çağrı Merkezi Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
57		 248,88952
199,89397		 1.533.095
1.454.889
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
44		 248,06517
Dolmadı		 1.548.407
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 247,26006
191,87140		 1.563.471
1.563.539
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Bahçe Tarımı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 247,25256
184,33943		 1.563.622
1.611.702
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 246,31166
185,11613		 1.581.795
1.609.527
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Dış Ticaret
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
47		 245,47604
195,36351		 1.597.489
1.520.990
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Yerel Yönetimler
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 244,99651
193,96143		 1.606.887
1.539.147
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
39		 244,65993
Dolmadı		 1.613.415
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
40+1		 52
41		 244,49373
179,88070		 1.616.649
1.618.161
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhaneli Meslek Yüksekokulu		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 243,51424
191,00046		 1.635.850
1.572.419
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Emlak Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
42		 242,59180
Dolmadı		 1.653.840
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu		 Çini Sanatı ve Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
20		 238,91278
Dolmadı		 1.727.903
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu		 Mobilya ve Dekorasyon
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
8		 237,86970
Dolmadı		 1.749.776
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu		 Turizm ve Seyahat Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 35+1
35+1		 36
13		 237,72442
Dolmadı		 1.752.755
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
45+2		 47
40		 237,71758
Dolmadı		 1.752.901
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İznik Meslek Yüksekokulu		 Seramik ve Cam Tasarımı
(2 Yıllık)		 TYT 25+1
25+1		 26
21		 236,70794
Dolmadı		 1.773.928
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
12		 236,66909
Dolmadı		 1.774.752
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
17		 236,19522
Dolmadı		 1.784.847
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Harmancık Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
29		 234,91997
Dolmadı		 1.812.084
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
45		 234,71187
Dolmadı		 1.816.703
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu		 İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
14		 234,63692
Dolmadı		 1.818.313
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Keles Meslek Yüksekokulu		 Gıda Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
28		 232,74491
Dolmadı		 1.859.407
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhaneli Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
21		 231,94697
Dolmadı		 1.877.101
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
36		 231,73135
Dolmadı		 1.881.918
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
43		 231,69776
Dolmadı		 1.882.669
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
İnegöl Meslek Yüksekokulu		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
23		 230,24153
Dolmadı		 1.915.399
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Keles Meslek Yüksekokulu		 İşletme Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
13		 229,01709
Dolmadı		 1.943.516
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu		 Süt ve Besi Hayvancılığı
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
31		 227,29431
Dolmadı		 1.983.678
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
12		 226,31667
Dolmadı		 2.006.745
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu		 Organik Tarım
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
5		 225,09717
Dolmadı		 2.035.902
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Et ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 55+2
55+2		 57
30		 225,00337
Dolmadı		 2.038.093
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu		 Tohumculuk Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 20+1
20+1		 21
10		 224,50838
Dolmadı		 2.049.866
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Orhangazi Meslek Yüksekokulu		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
45+2		 52
27		 224,22052
Dolmadı		 2.056.696
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
3		 223,08702
Dolmadı		 2.083.954
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Karacabey Meslek Yüksekokulu		 Süt ve Ürünleri Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
6		 220,86091
Dolmadı		 2.138.164
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu		 Bahçe Tarımı
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
1+0
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 1+0
1+0
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
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