ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2026: YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

YKS 2026 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarihler belli oldu. Üniversite adaylarının katılacağı sınav üç oturum şeklinde uygulanacak.

TYT oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

AYT oturumu ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Bu oturumun süresi 180 dakika olacak.

Yabancı Dil Testi (YDT) aynı gün saat 15.45'te başlayacak ve adaylar 120 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

ÖSYM, adayların sınav merkezlerinde en az bir saat önce hazır bulunmaları gerektiğini hatırlattı. TYT ve AYT için saat 10.00'dan, YDT için ise 15.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.