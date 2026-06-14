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ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2026: YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:34
ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2026: YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS heyecanı yaklaşırken, ÖSYM tarafından sınav hazırlıkları tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan 2026 YKS maratonu haziran ayında gerçekleştirilecek. Adaylar sınav giriş belgeleri ve oturum bilgilerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebiliyor. Peki,2026 YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?