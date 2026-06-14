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Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:34

ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2026: YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için YKS heyecanı yaklaşırken, ÖSYM tarafından sınav hazırlıkları tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşan 2026 YKS maratonu haziran ayında gerçekleştirilecek. Adaylar sınav giriş belgeleri ve oturum bilgilerine ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişebiliyor. Peki,2026 YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

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ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2026: YKS TYT-AYT-YDT ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2026 YKS için geri sayım devam ederken, adayların sınav heyecanı da arttı. ÖSYM'nin yayımladığı takvim doğrultusunda TYT, AYT ve YDT oturumları haziran ayında uygulanacak. Sınava katılacak öğrenciler giriş yerlerini ve sınav detaylarını AİS ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2026: YKS TYT-AYT-YDT ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

YKS 2026 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tarihler belli oldu. Üniversite adaylarının katılacağı sınav üç oturum şeklinde uygulanacak.

TYT oturumu 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

AYT oturumu ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Bu oturumun süresi 180 dakika olacak.

Yabancı Dil Testi (YDT) aynı gün saat 15.45'te başlayacak ve adaylar 120 dakika boyunca soruları yanıtlayacak.

ÖSYM, adayların sınav merkezlerinde en az bir saat önce hazır bulunmaları gerektiğini hatırlattı. TYT ve AYT için saat 10.00'dan, YDT için ise 15.30'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

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ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2026: YKS TYT-AYT-YDT ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2026 YKS SINAV YERLERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2026 YKS kapsamındaki TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak adayların sınav merkezi, bina ve salon bilgileri belli oldu.

Sınava giriş belgeleri 10 Haziran 2026 tarihi itibarıyla adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2026: YKS TYT-AYT-YDT ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

2026 YKS sınav giriş belgelerini görüntülemek isteyen adaylar, ÖSYM AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile giriş yapabiliyor.

Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra sınav merkezi, salon ve sıra bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini kolayca alabilecek.

ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHİ 2026: YKS TYT-AYT-YDT ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

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