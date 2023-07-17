Giriş Tarihi: 17.07.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 07:56

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercih nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri 2023 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT gerçekleşmişti. YKS sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 20 Temmuzda açıklanmasıyla birlikte öğrenciler gidecekleri üniversite ve bölümleri seçmek için araştırmalara başlayacak. Bu noktada üniversite tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı soruları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır? İşte 2023 üniversite tercih robotu ile konu hakkında detaylar