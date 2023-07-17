Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercih nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.07.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 07:56

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercih nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri 2023 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT gerçekleşmişti. YKS sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 20 Temmuzda açıklanmasıyla birlikte öğrenciler gidecekleri üniversite ve bölümleri seçmek için araştırmalara başlayacak. Bu noktada üniversite tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı soruları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, üniversite tercihi nasıl ve nereden yapılır? İşte 2023 üniversite tercih robotu ile konu hakkında detaylar

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercih nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri ne zaman, nasıl ve nereden yapılır soruları araştırılıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasına çok az bir süre kala öğrenciler bir sonraki süreç için hazırlıklarını yapmaya başladı. Bu noktada üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Peki, üniversite tercihleri 2023 ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında detaylar

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercih nasıl yapılır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT oturumları ile gerçekleşti. ÖSYM açıklamasına göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercih nasıl yapılır?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercih nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM sonuç ekranı (https://sonuc.osym.gov.tr/) üzerinden erişime açılacak YDT, AYT, TYT sonuçları ortaöğretim puanları ile de birleşecek. Puan türüne göre detaylı sonuç belgesi ÖSYM'den adayların T.C kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenilecek.

SINAV SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Üniversite tercihleri ne zaman 2023? YKS üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı, tercih nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS 2023 sonuçları ÖSYM takvimine göre bu yıl 20 Temmuz tarihinde erişime açılacak. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için tercih süreci de başlayacak. Ancak henüz ÖSYM tarafından 2023 üniversite tercihleriyle ilgili resmi tarih ve bilgilendirme yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bilgi gelmesi durumunda burada yer alacaktır.

SON DAKİKA