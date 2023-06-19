Üvey Anne dizisi gerçek mi, uyarlama mı, gerçek hikayesi kime ait? ATV’ni yeni dizisi Üvey Anne hikayesiyle ekranlara geliyor

Üvey Anne dizisi uyarlama mı, hikayesi gerçek mi soruları yanıt arıyor. Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yaz dizisi ATV ekranlarına geliyor. Dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş yazacakken, dizi ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek. Bu noktada Üvey Anne dizisi gerçek mi, hikayesi kime ait soruları yanıt aramakta. Peki, Üvey Anne dizisi hikayesi gerçek mi? İşte konu hakkında detaylar