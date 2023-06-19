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Haberler Fotohaber Üvey Anne dizisi gerçek mi, uyarlama mı, gerçek hikayesi kime ait? ATV’ni yeni dizisi Üvey Anne hikayesiyle ekranlara geliyor
Giriş Tarihi: 19.06.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 12:00

Üvey Anne dizisi gerçek mi, uyarlama mı, gerçek hikayesi kime ait? ATV’ni yeni dizisi Üvey Anne hikayesiyle ekranlara geliyor

Üvey Anne dizisi uyarlama mı, hikayesi gerçek mi soruları yanıt arıyor. Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı yaz dizisi ATV ekranlarına geliyor. Dizinin senaryosunu Yasemin Kırbaş yazacakken, dizi ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek. Bu noktada Üvey Anne dizisi gerçek mi, hikayesi kime ait soruları yanıt aramakta. Peki, Üvey Anne dizisi hikayesi gerçek mi? İşte konu hakkında detaylar

Üvey Anne dizisi gerçek mi, uyarlama mı, gerçek hikayesi kime ait? ATV’ni yeni dizisi Üvey Anne hikayesiyle ekranlara geliyor

Üvey Anne dizisi gerçek mi, gerçek hikayesi kime ait gibi sorular yanıt arıyor. İlk bölümüyle 19 Haziran 2023 günü atv ekranlarına gelecek dizinin başrollerinde Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi ve Aslı Tandağan yer alıyor. Hakan Eren'in yapımcılığını üstlendiği Üvey Anne dizisinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Peki, Üvey Anne dizisi hikayesi gerçek mi? İşte detaylar

Üvey Anne dizisi gerçek mi, uyarlama mı, gerçek hikayesi kime ait? ATV’ni yeni dizisi Üvey Anne hikayesiyle ekranlara geliyor

ÜVEY ANNE 1. BÖLÜM KONUSU

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

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Üvey Anne dizisi gerçek mi, uyarlama mı, gerçek hikayesi kime ait? ATV’ni yeni dizisi Üvey Anne hikayesiyle ekranlara geliyor

Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.

Üvey Anne dizisi gerçek mi, uyarlama mı, gerçek hikayesi kime ait? ATV’ni yeni dizisi Üvey Anne hikayesiyle ekranlara geliyor

Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.

Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.

Üvey Anne dizisi gerçek mi, uyarlama mı, gerçek hikayesi kime ait? ATV’ni yeni dizisi Üvey Anne hikayesiyle ekranlara geliyor

Ama şimdi çok yakından tanıdığı Faruk Gencer, bu açığı kapatması için eşi bulunmaz bir fırsattı! Evet Serap'ın hayalinde üç çocuklu bir adamla evlenmek yoktu fakat bu sonraki meseleydi.

Şimdi Serap, ölen eşine ve çocuklarına çok bağlı olan bu adamın sadece evine değil kalbine de girmeli, Serap Gencer olmalıydı. Ancak Serap'ın hesaba katmadığı engeller vardı. Faruk'un büyük kızı Nisan, engel olamadığı kalp atışlarının mimarı Cem ve Efsun'un yakın arkadaşı İpek!

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