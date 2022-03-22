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Haberler FotoHaber Üzgün Sözler: Kırılmakla ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Mutsuzluk ve Üzgünlük Sözleri
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:53 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:53

Üzgün Sözler: Kırılmakla ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Mutsuzluk ve Üzgünlük Sözleri

Gündelik hayat koşuşturmasında kimi zaman ruh halinizi yansıtacak üzgün sözler kullanma ihtiyacında olabilirsiniz. Keza genellikle sevdiğiniz insanlardan gelen, beklenmeyen kötü davranışlarla alt üst olan bünye derin bir üzüntüye kapılabilir. Bazen bir sevgilinin vedası bazen dostların yaptığı yanlışlar bazen de değer verdiğiniz kişilerin boş çıkması gibi sebeplerle ortaya çıkan üzüntü durumlarında üzüldüğünü belirten sözler kullanmanız son derece normal. Bu gibi durumlarda üzgün sözler kullanmanız son derece olağandır. Kırılmak ve üzülmekle alakalı söylenmiş sözler üzerine hazırladığımız bu içeriğimiz size onlarca farklı metni bir arada sunacaktır. İşte kırılmak ve üzülmekle ilgili söylenmiş en güzel üzgünlük sözleri...

Üzgün Sözler: Kırılmakla ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Mutsuzluk ve Üzgünlük Sözleri

Pek çok duyguyu yaşamış olmak normal olduğu gibi kırılmayla birlikte ortaya çıkan üzüntü duygusu da oldukça normaldir. Beklenmediğiniz anda sevdiklerinizden yediğiniz darbeler sonucu ortaya çıkan bu üzüntü halini sosyal mecralardan üzgün sözler aracılığıyla gizli mesaj vererek duyurabilirsiniz. Özellikle de son günlerde sıkça paylaşılan üzgün sözler listemiz size aradığınız tüm sözleri sunabilecek. İşte üzülmekle ilgili söylenmiş en etkileyici üzgünlük sözleri...

Üzgün Sözler: Kırılmakla ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Mutsuzluk ve Üzgünlük Sözleri

Kırılmak ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Üzgün Sözler

Kırılmak ve üzülmek üzerine kaleme alınan üzgün sözler çoğu zaman isim verilmeden karşıdaki kişiye genel bir mesaj olarak paylaşılır. Kullanmakta olduğunuz sosyal mecralardan paylaşabileceğiniz bu tarz içerikleri kendinize göre uyarlamanız da mümkündür. Büyük merak uyandıran üzülmekle ilgili sözler listemiz şu şekildedir:

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Üzgün Sözler: Kırılmakla ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Mutsuzluk ve Üzgünlük Sözleri

Gönül çoktan affetti ama hala kırgın!

Kırılan gönlümü susturabilmek için artık onu yok saymam gerekiyor. Eğer yok saymazsam bir daha asla seni sevemeyecek.

Üzgün Sözler: Kırılmakla ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Mutsuzluk ve Üzgünlük Sözleri

Hayat ne tuhaf değil mi? Bir zamanlar hayranlık duyduğunuz kişiler artık alçalmaya değmeyecek seviyelerde!

Bir kez gözümden düştün ya artık ne yapsan da nafile!

Üzgün Sözler: Kırılmakla ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Mutsuzluk ve Üzgünlük Sözleri

Tüm kırgınlıklarımı "neyse" diyerek geçiştirdim. Şimdi sana da tek sözüm neyse…

Kırılan kalbimden sev isterdim beni, bedenimden değil!

Üzgün Sözler: Kırılmakla ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Mutsuzluk ve Üzgünlük Sözleri

Hani derler ya ellerinle değil ruhunla sarıl diye. İşte böyle bir beklentiydi benimkisi de…

Sevdiğine kıyamayan, kırılamayan insanlardık. Biz alttan aldıkça tepemize çıkanlar bizi un ufak etti…

Üzgün Sözler: Kırılmakla ve Üzülmekle İlgili Uzun, Kısa Mutsuzluk ve Üzgünlük Sözleri

Bu saatten sonra nasıl kırıldığımı anlatmamın ne faydası var? Nasıl olsa ağzınla kuş tutsan da geçmeyecek bu kırgınlık…

Bu hayattaki en büyük bedduam kırdığın yerden kırılman üzerinedir.

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