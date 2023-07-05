Giriş Tarihi: 05.07.2023 11:33
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
11:34
UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR|| Açıklanan enflasyon rakamları sonrası uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Memur zammı 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç belli oldu. Zamlı öğretmen ve uzaman öğretmen maaşları kalem kalem sabah.com.tr ile hesaplandı. TUİK altı aylık enflasyon oranını %17,56 olarak açıkladı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak. Enflasyon farkının üzerine refah payı eklenince zamlı uzman öğretmen maaşları belli olacak. Peki, Temmuz zammı ile uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yanıtı…