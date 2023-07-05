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Haberler Fotohaber UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR|| Açıklanan enflasyon rakamları sonrası uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 11:34

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR|| Açıklanan enflasyon rakamları sonrası uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Memur zammı 6 aylık enflasyon oranı refah payı hariç belli oldu. Zamlı öğretmen ve uzaman öğretmen maaşları kalem kalem sabah.com.tr ile hesaplandı. TUİK altı aylık enflasyon oranını %17,56 olarak açıkladı. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak. Enflasyon farkının üzerine refah payı eklenince zamlı uzman öğretmen maaşları belli olacak. Peki, Temmuz zammı ile uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yanıtı…

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR|| Açıklanan enflasyon rakamları sonrası uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak refah payı hariç belli oldu. Asgari ücrete gelen %34 oranında zamdan sonra bugün yılın ilk yarısına ait enflasyon oranları açıklandı. En düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması teklifi Meclis'in en önemli gündem maddesi olacakken açıklanan enflasyon verilerine göre refah payı hariç uzman öğretmen maaşı belli oldu. Peki, Temmuz zammı ile uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, yanıtı…

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR|| Açıklanan enflasyon rakamları sonrası uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92 yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç emekli ve memur zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu. Nihai memur maaş zammı ek zamlarla açıklanacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

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UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR|| Açıklanan enflasyon rakamları sonrası uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Öğretmen maaş zammı 2023

1/4 derecesindeki öğretmenler 15 bin 793 TL maaş alıyor.

6 aylık enflasyon farkına (%17,56) göre öğretmen maaşı 18 bin 566 TL olacak.

%30 yapılması halinde 20 bin 531 TL, ek 5000 TL eklendiğinde ise 25 bin 531 TL olacak.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR|| Açıklanan enflasyon rakamları sonrası uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Uzman öğretmen temmuz maaş zammı 2023

1/4 derecesinde çalışan bir uzman öğretmenin mevcut maaşı 18 bin 246 TL maaş alıyor.

6 aylık enflasyon farkına (%17,56) göre uzman öğretmen maaşı 21 bin 450 TL olacak.

%30 yapılması halinde 23 bin 720 TL, ek 5000 TL eklendiğinde ise 28 bin 720 TL olacak.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR|| Açıklanan enflasyon rakamları sonrası uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
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