UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI NE KADAR|| Açıklanan enflasyon rakamları sonrası uzman öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92 yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç emekli ve memur zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu. Nihai memur maaş zammı ek zamlarla açıklanacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.