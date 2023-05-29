MEBBİS Uzman öğretmenlik başvuru şartları, ekranı, kılavuzu || 2023 Başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için geri sayım başladı. MEB takvimi kapsamında uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular alınmaya başlıyor. Uzman öğretmenlik başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen öğretmenler başvurularını tamamlamaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu ile süreç takip ediliyor. 2023 uzman öğretmenlik sınav başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. İşte, MEBBİS uzman öğretmenlik başvuru ekranı…