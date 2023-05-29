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Haberler Fotohaber MEBBİS Uzman öğretmenlik başvuru şartları, ekranı, kılavuzu || 2023 Başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.05.2023 19:55 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 19:55

MEBBİS Uzman öğretmenlik başvuru şartları, ekranı, kılavuzu || 2023 Başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için geri sayım başladı. MEB takvimi kapsamında uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular alınmaya başlıyor. Uzman öğretmenlik başvuru şartları gündemdeki yerini aldı. Kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen öğretmenler başvurularını tamamlamaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu ile süreç takip ediliyor. 2023 uzman öğretmenlik sınav başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. İşte, MEBBİS uzman öğretmenlik başvuru ekranı…

MEBBİS Uzman öğretmenlik başvuru şartları, ekranı, kılavuzu || 2023 Başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman saat kaçta başlayacak soruları yanıt arıyor. MEB açıklaması takip ediliyor. Kasım ayında gerçekleşecek sınav öncesi başvurular tamamlanıyor. Kariyer Basamakları Sınavı başvuru süreci gündemde. 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları ve ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Konuya dair Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

MEBBİS Uzman öğretmenlik başvuru şartları, ekranı, kılavuzu || 2023 Başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV BAŞVURU TARİHLERİ

MEB takvimine göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar başvurularını 29 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirecek.

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MEBBİS Uzman öğretmenlik başvuru şartları, ekranı, kılavuzu || 2023 Başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Kariyer basamaklarında yükselme sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise Öğretmenler Günü olan 24 Kasım tarihinde adaylar ile paylaşılacak.

MEBBİS Uzman öğretmenlik başvuru şartları, ekranı, kılavuzu || 2023 Başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler, eğitim programına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapılabilir.

2023 UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEBBİS Uzman öğretmenlik başvuru şartları, ekranı, kılavuzu || 2023 Başöğretmen ve uzman öğretmenlik sınav başvurusu nasıl yapılır?

BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA: KARİYER BASAMAKLARI TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik sınavı hakkında takvimi paylaştı:

"Yaklaşık 583 bin öğretmenimiz bu haktan yararlandı, öğretmenlerin yaklaşık yüzde 99'u sınava girdi, yüzde 97'si başarılı oldu ve 583 bin öğretmenimiz uzman öğretmen veya başöğretmen olarak özlük haklarında iyileşme sağladılar. Eğitim süreçlerinden geçtiler. Daha önceden de açıkladığınız gibi her yıl bu sınavlar tekrarlanacak. Takvim belli oldu;

18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor. 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 17 Temmuz - 8 Eylül tarihleri arasında onların eğitimleri olacak. 19 Kasım tarihi itibarıyla da sınavı yapacağız ve sonuçları da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız."

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